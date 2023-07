https://sputniknews.lat/20230716/toda-europa-paga-la-cuenta-bulgaria-advierte-consecuencias-del-conflicto-en-ucrania-1141619429.html

"Toda Europa paga la cuenta": Bulgaria advierte consecuencias del conflicto en Ucrania

"Toda Europa paga la cuenta": Bulgaria advierte consecuencias del conflicto en Ucrania

Ucrania insiste en mantener un conflicto que día a día es nutrido por armas que, a su vez, provocan pérdida de vidas y otras afectaciones a nivel global... 16.07.2023, Sputnik Mundo

En un encuentro con reporteros, el mandatario búlgaro consideró que "este conflicto definitivamente se está profundizando y las víctimas crecen", un hecho que, según él, es directamente proporcional a la cantidad de armas que sigue recibiendo Kiev de parte de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El jefe del Estado búlgaro también recordó que el conflicto ucraniano no solo tiene una dimensión militar, sino también económica, social, política. "Es una amenaza y un riesgo para toda Europa", insistió. A principios de julio, Radev también se posicionó en contra del apoyo militar que Occidente envía a Ucrania, ya que considera que esto evidencia que el país gobernado por Volodímir Zelenski no busca la paz.En este sentido, el mandatario búlgaro consideró que "no hay que pensar solo en Ucrania", pues lo que suceda en Kiev afecta a todo el continente europeo.

