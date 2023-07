https://sputniknews.lat/20230717/es-pura-politiqueria-amlo-sobre-muro-acuatico-entre-mexico-y-eeuu-1141635770.html

AMLO sobre el "muro acuático" entre México y EEUU: "Es pura politiquería"

AMLO sobre el "muro acuático" entre México y EEUU: "Es pura politiquería"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el tema del "muro acuático" entre la nación que gobierna y Estados Unidos se trata de un rubro... 17.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-17T15:51+0000

2023-07-17T15:51+0000

2023-07-17T15:55+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

greg abbott

alicia bárcena

eeuu

texas

sociedad

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/03/1141190239_0:54:1161:708_1920x0_80_0_0_8054924af6dc1becb10c78a8f26661b1.jpg

El 14 de julio pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana dio a conocer que se envió una nota diplomática a las autoridades estadounidenses por la colocación de una barrera de boyas en el río Bravo por parte del Gobierno de Texas, con el fin de detener la migración.De acuerdo con la canciller Alicia Bárcena, la Administración mexicana pidió desde el 26 de junio que tanto las boyas como la valla de alambre sean retiradas del cauce de río. Mientras tanto, las autoridades mexicanas desplegaron una inspección territorial para detectar dónde están exactamente esos objetos.Ante ello, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre el proyecto del muro flotante, que es fuertemente respaldado por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott."Yo no lo tomo muy en serio porque es politiquería. Ni deberíamos estar hablando de eso", expuso en conferencia de prensa.López Obrador volvió a solicitar a los mexicanos y población latina en general que vive en EEUU, que no vote por Abbott ni por los políticos del Partido Republicano, ya que apoyan medidas contra los migrantes."Estas medidas son, dicho sea de paso, acciones publicitarias muy vulgares; lo hacen para tratar de engañar al pueblo estadounidense, a los texanos, de que son muy estrictos y van a impedir que lleguen migrantes porque, supuestamente, dañan mucho a EEUU. Es puro cuento, pura mentira", apuntó.Además, el político mexicano retó al gobernador texano a que termine su muro flotante."Que se apure porque son más de 3.000 kilómetros. Nada más Texas debe tener alrededor de 1.000 kilómetros o más [con México]. A ver cuándo va a terminar de poner sus boyas", comentó.Aunque de manera oficial el Gobierno de Texas no ha emitido una respuesta del extrañamiento, Greg Abbott sí publicó un comunicado en el que celebró su estrategia para frenar la migración ilegal, lo que se ha traducido en la detención de cerca de 390.5000 migrantes.

https://sputniknews.lat/20230715/mexico-le-responde-a-eeuu-por-el-muro-acuatico-que-se-instala-en-texas-1141590972.html

méxico

eeuu

texas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, andrés manuel lópez obrador, greg abbott, alicia bárcena, eeuu, texas, sociedad, política