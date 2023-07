https://sputniknews.lat/20230717/muere-a-los-76-anos-jane-birkin-interprete-de-una-cancion-condenada-por-el-vaticano-1141621174.html

Muere a los 76 años Jane Birkin, intérprete de una canción condenada por el Vaticano

Muere a los 76 años Jane Birkin, intérprete de una canción condenada por el Vaticano

La actriz y cantante anglo-francesa Jane Birkin falleció a los 76 años en su domicilio en Francia, país que la acogió como un símbolo nacional de la moda. 17.07.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con los reportes oficiales, Birkin fue hallada muerta dentro de su casa ubicada en París, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las causas de su deceso.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, usó sus redes sociales para dedicar un mensaje a la artista que, según el mandatario, representaba "la libertad encarnada": Jane Birkin nació el 14 de diciembre de 1946 de un matrimonio conformado por una actriz y un integrante de la Marina Real británica. Su ascenso a la fama comenzó en 1966 cuando apareció en la película Blow Up. Dos años después, compartió pantalla junto a Serge Gainsbourg en la cinta Slogan, de 1968.Ambos actores se enamoraron e iniciaron una relación que duró casi 13 años y de la cual nació la también cantante y actriz Charlotte Gainsbourg.Esta dupla alcanzó la fama mundial tras la polémica que suscitó una canción compuesta por Gainsbourg e interpretada al lado de Birkin titulada Je t'aime… moi non plus, una pieza erótica que incluso fue catalogada por el Vaticano como obscena por sus letras explícitas.Durante la década de los 70, Birkin trabajó con algunos de los cineastas más importantes del siglo XXI, entre ellos, Jean-Luc Godard, Agnés Varda, Alain Resnais, James Ivory y Bertrand Tavernier.Al mismo tiempo, la artista se convirtió en un símbolo de la moda francesa con estilo sencillo, descrito como bohemio.Su influencia en la industria de la moda es tal que existe una bolsa Hermés Birkin, la cual se diseñó luego de que la cantante tuvo una conversación, en 1984, con el ejecutivo en jefe de Hermés, Jean-Louis Dumas, en la que le confesó que no encontraba ninguna bolsa de piel que le gustara.Aunque se mantenía activa, en marzo de 2022 tuvo que suspender sus actividades profesionales tras fracturarse el hombro, solo seis después de haber sufrido un infarto."Siempre he sido muy optimista, y me he dado cuenta que aún me tomará un poco ser capaz de estar en el escenario otra vez con ustedes. Amo demasiado estar con ustedes", declaró Birkin en el comunicado donde anunció la suspensión de sus conciertos.

