https://sputniknews.lat/20230718/china-en-contra-de-la-politizacion-de-los-asuntos-comerciales-y-tecnologicos-por-eeuu-1141656266.html

China, en contra de la politización de los asuntos comerciales y tecnológicos por EEUU

PEKÍN (Sputnik) — Pekín se manifiesta en contra de la politización por Washington de los asuntos económicos, comerciales y tecnológicos y espera que EEUU deje...

Anteriormente, la agencia Bloomberg, al citar a unas fuentes solventes, comunicó que la administración del presidente Joe Biden se reconcentrará, probablemente, en restringir las inversiones en China, sobre todo en las tecnologías avanzadas, agregando que la medida se extenderá a las nuevas inversiones y, por lo visto, no entrará en vigor antes de 2024.Al comentarlo, la portavoz subrayó que la política de poner trabas para la cooperación comercial y tecnológica normal contradice los principios de la economía de mercado, socava la estabilidad de las cadenas de producción y de suministros globales y no responde a los intereses de ninguna parte.China espera que EEUU cumpla la promesa del presidente Biden de no contener el desarrollo económico de China y de crear un clima favorable para la cooperación económica y comercial chino-estadounidense, agregó Mao Ning.La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, dijo en mayo pasado que la administración de Biden estaba debatiendo imponer restricciones sobre las inversiones en China, que podrían destinarse para las tecnologías que ponen en amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos.El ataque contra el Puente de CrimeaChina cree necesario evitar los ataques contra la infraestructura civil, declaró la portavoz al comentar el reciente atentado contra el Puente de Crimea.La diplomática señaló que China siempre ha mantenido "una posición clara con respecto a la crisis en Ucrania, esperando que todas las partes desarrollen esfuerzos para buscar una solución política y con esfuerzos conjuntos contribuyan a la atenuación de la situación". El 17 de julio, el Comité Antiterrorista Nacional de Rusia denunció que Kiev lanzó con la ayuda de dos drones acuáticos un ataque contra el Puente de Crimea, resultado de lo cual pereció un matrimonio de la provincia rusa de Bélgorod, su hija menor de edad quedó herida. El Comité de Investigación de Rusia incoó una causa penal por el delito tipificado como atentando terrorista.

