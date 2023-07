https://sputniknews.lat/20230718/eeuu-podria-tardar-decadas-en-reponer-sus-reservas-de-crudo-que-se-redujeron-a-niveles-record--1141662782.html

EEUU podría tardar décadas en reponer sus reservas de crudo que se redujeron a niveles récord

Las medidas de la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, para frenar el repunte de inflación en EEUU vendiendo durante seis meses 180 millones de barriles de petróleo de las reservas federales han llevado а su agotamiento drástico. Ahora el Estado se enfrenta al problema de la reposición y aún no es capaz de resolverlo, explica el columnista de Bloomberg Ari Natter.El país por primera vez desde 1983 cuenta con 346,8 millones de barriles en su Reserva Estratégica de Petróleo, lo que equivale solo a unos 18 días de suministros adecuados.Lo importante es que la posibilidad de su rápido relleno está lejos de ser alentadora. EEUU puede tardar décadas para revolver lo vendido durante la presidencia de Biden, y no hay ninguna certeza que lo logre, indica el medio. A esto se suma el hecho de que la decisión de la Administración Biden no constituye la única causa de los descensos, pues desde 2017 el país lleva ventas obligatorias que conducían a un nivel de existencias en descenso.La situación se agudiza por problemas de financiación y el envejecimiento de las infraestructuras ante el deseo del Departamento de Energía estadounidense continuar compras desde las reservas ya disminuidas. Natter presta atención en que las cuevas de sal que forman parte del complejo de la Reserva Estratégica de Petróleo se construyeron en la década de 1970 y suponían una vida útil de solo 25 años. Su uso activo conlleva el riesgo de disolución de las estructuras de sal. Al mismo tiempo, el Departamento de Energía estadounidense afirma no tener motivos de preocupación sobre la calidad e integridad de las cuevas. No obstante, dos de las instalaciones de la reserva en Texas y Luisiana actualmente no funcionan y están en mantenimiento. El artículo revela que su programa de modernización, que alcanza 1.400 millones de dólares, está retrasado y supera el presupuesto. Como resultado, el año pasado, el Gobierno de Biden pidió al Congreso 500 millones de dólares adicionales.Asimismo, tampoco es posible la compra inmediata de grandes volúmenes de crudo para reponer las reservas, ya que un desequilibrio podría provocar un repunte de los precios en el mercado. Además, el precio potencial de compra también ha cambiado, ya que el crudo estadounidense se cotiza hoy a 75 dólares, mientras que el crudo de la reserva se compró por una media de 29,70 dólares por barril. Teniendo el estado de cosas actual en cuenta, el autor afirma, que en caso de que EEUU acabe sumiéndose en una crisis interna de suministro de petróleo, el país "quedará a merced de exportadores mundiales como Arabia Saudita, Rusia y el resto del cártel de la OPEP+". Este hecho ya es un punto de crítica a la Administración Biden por parte de los republicanos.

