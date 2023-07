https://sputniknews.lat/20230718/eeuu-reino-unido-y-ucrania-estados-terroristas-que-vuelven-a-matar-civiles-en-el-puente-de-crimea-1141641169.html

EEUU, Reino Unido y Ucrania: Estados terroristas que vuelven a matar civiles en el puente de Crimea

Dos personas muertas y una menor herida. Es el lamentable saldo en vidas humanas civiles que se ha cobrado el nuevo ataque contra el puente de Crimea comandado... 18.07.2023

ucrania

puente de crimea

Los terroristas de siempreA las cosas es mejor llamarlas por su nombre. Sin vueltas. Aunque la ideología fascista y pseudo socialdemócrata 'woke' intente ocultar las verdades abanderando la hipócrita corrección política a la cual utiliza como paraguas para proteger y fomentar crímenes de guerra.Y al ejemplo más cercano y reciente lo tenemos en la madrugada de este lunes 17 de julio con un nuevo ataque terrorista del régimen nazi de Kiev contra el puente de Crimea, que no sería posible sin la participación directa de EEUU y Reino Unido, auténticas cabezas de esta serpiente que es el Gobierno de Ucrania, y que como saldo tuvo la muerte de dos civiles y de una menor herida. A ellos es que atacan los terroristas occidentales.Entonces, como decíamos, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y es lo que ha hecho este lunes la portavoz de Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al escribir en su canal de Telegram:"El atentado de hoy [17 de julio] contra el puente de Crimea fue perpetrado por el régimen de Kiev. Este régimen es terrorista y tiene todas las características de un grupo de crimen organizado internacional. Las decisiones son tomadas por funcionarios y militares ucranianos con la participación directa de los servicios de inteligencia y políticos estadounidenses y británicos". Zajárova subrayó que EEUU y Reino Unido "ejercen el liderazgo de una estructura terrorista patrocinada por el Estado".PrecedenteNo hay que perder de vista que el pasado 8 de octubre, también un atentado contra el mismo puente por parte del régimen terrorista de Kiev se cobró la vida de cuatro personas, que, recordemos, conecta a Crimea con la provincia de Krasnodar. Tampoco hay que perder de vista que el pasado 9 de julio, la viceministra de Defensa ucraniana, Anna Maliar, reconoció que había sido un ataque lanzado por Ucrania para perjudicar la logística rusa.La verdad que eso de "perjudicar la logística rusa", es más un pretexto para justificar un atentado terrorista contra civiles, que una realidad. Y es que los segmentos de puente atacados, entonces y ahora, son transitados por coches, motos, autobuses o camiones, por lo cual no se ha atacado estructuras utilizadas por Rusia para la logística del conflicto.En este sentido, a las pocas horas del ataque, Oleg Kriuchkov, asesor de Serguéi Axiónov, jefe de la república de Crimea, informó que la circulación del transporte ferroviario en el puente atacado, ya se había reanudado. El funcionario señaló que un tren que hace la ruta Simferópol–Moscú partió de la estación de Kerch a través del puente.Respecto a este ataque terrorista, el asesor del jefe de la Oficina presidencial ucraniana, Mijaíl Podoliak, no habló sobre los posibles autores del hecho. Por su parte, el portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andréi Yúsov, reiteró la postura del organismo de que el puente atacado se trata de "una construcción superflua". Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que la respuesta definitiva al ataque será alcanzar todos los objetivos de la operación especial.En tanto, tras responsabilizar el régimen de Zelenski por la autoría del ataque, el jefe del Parlamento de Crimea, Vladímir Konstantínov, señaló que Kiev no podía ignorar que la parte automovilística del cruce es una instalación exclusivamente civil. "Pero esto nunca ha parado a los terroristas. Ni los parará a partir de ahora. Lo único que puede detenerlos es la privación de la capacidad física para infligir tales golpes y la inevitabilidad de las represalias por cada uno de ellos".También reaccionó el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, quien declaró en su canal de Telegram que los terroristas entienden sólo la fuerza, métodos personales e "inhumanos".

