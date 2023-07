EEUU será la última parada del presidente de Ecuador para intentar mejorar su imagen

https://sputniknews.lat/20230718/eeuu-sera-la-ultima-parada-del-presidente-de-ecuador-para-intentar-mejorar-su-imagen--1141648252.html

Si bien tiene previsto tratar acuerdos comerciales, el viaje que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, hará a Estados Unidos en julio buscará reforzar un... 18.07.2023, Sputnik Mundo

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aprovechará su visita a la cumbre CELAC-Unión Europea para hacer una escala por el país norteamericano, donde se entrevistará con parlamentarios estadounidenses y abordará la aplicación de la denominada ley IDEA, que prevé inversiones de Estados Unidos en Ecuador en innovación y desarrollo, junto a la discusión sobre asuntos de seguridad."Mantendré reuniones de muy alto nivel con congresistas y senadores de los Estados Unidos para impulsar la Ley IDEA, que es una ley muy beneficiosa para el Ecuador dado que homologa los beneficios de comercio del Caribe con Estados Unidos con Ecuador", adelantó el mandatario, según consignaron medios ecuatorianos.En efecto, la denominada ley IDEA —cuyo nombre original es Innovation and development in Ecuador Act (Ley de innovación y desarrollo en Ecuador)— fue presentada ante el Senado estadounidense por los republicanos Bob Menéndez y Jim Risch para establecer exoneraciones arancelarias para que productos ecuatorianos ingresen al mercado estadounidense.Sin embargo, el viaje de Lasso a EEUU podría esconder un valor mucho más relevante que respaldar un acuerdo comercial que aún fue abordado por el Congreso. En diálogo con Sputnik, el abogado y experto en relaciones internacionales ecuatoriano Omar Sempértegui consideró que el fin último del mandatario es reforzar la búsqueda de un acuerdo con Washington en materia de seguridad.Para Sempértegui, Lasso pisará EEUU con el objetivo final de "buscar algún tipo de cooperación con EEUU" que lo ayude en materia de seguridad durante los últimos meses de su Gobierno, en el marco de una crisis que ha puesto a Ecuador como uno de los territorios más violentos de la región.Desde el 2021, Ecuador cierra cada balance con la tasa de homicidios "más alta de su historia". El primer semestre de 2023 no ha sido la excepción, con un registro de 19,83 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional.Sempértegui lamentó que Ecuador recurra a EEUU para intentar resolver sus problemas de seguridad luego de haber quedado aislado de mecanismos de integración regional como la debilitada Unasur que, a través de su Consejo de Seguridad Sudamericano, "pudo haber hecho frente a este tipo de situaciones".Pero, a su vez, el poco tiempo que le queda a Lasso en el poder —deberá entregar el mando el 25 de noviembre de 2023— hace presumir que los acuerdos que pueda hacer avanzar con EEUU no tengan efectos a largo plazo. Para Sempértegui, Lasso "no va a perpetuar una política pública, simplemente está utilizando su imagen en una medida de marketing".Sempértegui explicó que, si bien intentar mejorar su imagen "no tendría mucha lógica" puesto que ni Lasso ni su partido competirán en las elecciones extraordinarias de agosto en Ecuador, el mandatario busca hacer un último esfuerzo por "no irse por la puerta chica".

