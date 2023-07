https://sputniknews.lat/20230718/el-presidente-de-chile-critica-sanciones-de-estados-unidos-a-cuba-y-venezuela-1141669983.html

El presidente de Chile critica sanciones de Estados Unidos a Cuba y Venezuela

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y a Venezuela y además, condenó la... 18.07.2023, Sputnik Mundo

"Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no aportan a la solución del problema en Venezuela y el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no aporta en nada al pueblo de Cuba", señaló el mandatario durante su intervención en el evento. En su discurso ante los demás líderes mundiales, Boric se enfocó en el multilateralismo y la importancia del respecto irrestricto a los derechos humanos como "avance civilizatorio independiente del color del gobierno que esté en el poder". Sin embargo, aclaró que, como región, los países deben actuar y pensar en conjunto una manera de solucionar el problema y no agravarlo, "por eso debemos decir con claridad que las sanciones que se imponen de manera unilateral no están aportando a la solución". Boric se encuentra participando de esta cumbre como parte de una gira de diez días por Europa que comenzó la semana pasada, y que contempla actividades en España, Bélgica, Francia y Suiza.

