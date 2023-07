Latinoamérica llega fuerte a la cumbre UE-CELAC para hacer frente al proteccionismo europeo

https://sputniknews.lat/20230718/america-latina-llega-fuerte-a-la-cumbre-ue-celac-para-hacer-frente-al-proteccionismo-europeo--1141653405.html

La Unión Europea (UE) buscará fortalecer su relación comercial con Latinoamérica en la cumbre que realiza en Bruselas con la Comunidad de Estados... 18.07.2023, Sputnik Mundo

Tras ocho años de no reunirse, los líderes europeos y latinoamericanos tratarán de llegar a acuerdos comerciales y económicos a pesar de las diferencias políticas, en tiempos en los que América Latina cuenta con jefes de Estado como Lula da Silva, en Brasil; Gustavo Petro, en Colombia, Miguel Díaz-Canel, en Cuba, o Andrés Manuel López Obrador, en México, por citar a algunos. Europa, por su parte, pretende reforzar su influencia y presencia en América Latina, ante el agigantado avance de países como China y la India, que se posicionan como las próximas económicas del globo.Analistas consultados por Sputnik señalaron en que esta cumbre tiene como principal objetivo consolidar la relación económica bilateral, desgastada en los últimos años debido al desinterés de ambas partes. Pese a este distanciamiento, las transacciones entre Latinoamérica y Europa han crecido. Según datos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2022 las exportaciones latinoamericanas a la eurozona aumentaron un 26%. Sin embargo, el incremento con China ha sido mayor, pues la relación entre el país asiático y las economías latinoamericanas se multiplicó por 20 veces, según cifras de la Cancillería mexicana.¿Cómo conservar la soberanía ante la UE?En entrevista para Sputnik, la internacionalista mexicana Stephanie Carvajal explica que, para los europeos, los vínculos económicos con Latinoamérica son muy importantes, principalmente en el sector energético, donde el litio juega un papel fundamental.La especialista señala que, en el actual contexto con Gobiernos de izquierdas que desafían las políticas de Estados Unidos, América Latina puede "ponerse a la par" de los europeos y hacer frente a medidas económicas que no le resulten favorables, dándole una mejor posición para negociar.En un sentido similar se expresó el investigador colombiano del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Javier Calderón, quien en conversación con Sputnik consideró que "la política internacional de los países latinoamericanos es soberana", por lo que "tienen mejores posibilidades y capacidades de diálogo", sin que la política estadounidense sea un factor de negociación como en años anteriores.Para el investigador, un ejemplo de la posición soberana latinoamericana es el tratado de libre comercio que el Mercosur y la Unión Europea tienen varado desde al menos 2019. Una de las razones que podrían explicar las lentas negociaciones es que los países que integran este bloque "no van a acceder, por ejemplo, [a temas] en materia de derechos de propiedad; no van a acceder a una merma en el desarrollo de su capacidad industrial y no van a ceder sobre temas centrales como la potestad para sustituir importaciones", políticas que han ayudado a Argentina y Brasil, por ejemplo. Lula da Silva, actualmente presidente del Mercosur, ha declarado en diferentes ocasiones que, actualmente, las condiciones con las que se negocia el acuerdo son "inaceptables" y advirtió que no se podrá firmar nada si las negociaciones no se dan en "confianza mutua y no en amenazas".El analista considera que "las relaciones entre el progresismo latinoamericano y la Unión Europea son más fructíferas aun manteniendo las diferencias" en temas políticos, como las relacionadas en torno al conflicto ucraniano. Mientras América Latina apuesta por la neutralidad y por un diálogo que incluya las dos partes, Europa se niega a escuchar a la parte rusa, dice. La disputa por ChinaUn tópico en el que ambas regiones tienen posiciones muy distintas es la relación con Pekín. Brasil, por ejemplo, refuerza la cooperación política y económica con ese país. Argentina, por su lado, comienza a usar el yuan para ciertas transacciones financieras. En cambio, Europa, al igual que Estados Unidos, observa en China una amenaza para su hegemonía económica y política en el mundo.Ambos especialistas coinciden que este intento de bloqueo no funcionará, ya que, en términos simples, es más atractivo un mercado de 1.500 millones de personas como el chino, con una economía in crescendo, en contraste con la economía europea, que congrega entre 400 y 500 millones de personas. "La Unión Europea se quiere acercar con América Latina y el Caribe y ser prioritario, hacer un contrapeso de otros países emergentes como es el caso de China y de la India. Acercarse en este momento es generar canales para mantener esas relaciones estratégicas", comenta Carvajal.Los expertos consultados consideraron que uno de los puntos más notorios de la Cumbre CELAC-UE es que los Gobiernos de Latinoamérica apuestan por la multilateralidad de la economía, pues solo en ese modelo pueden consolidar sus economías."Esta cumbre enfatiza la necesidad de la multilateralidad en política exterior; hoy lo manifestó el presidente [de Argentina] Alberto Fernández, lo dijo el presidente Lula, quienes fueron interviniendo hoy en este primer día de la Cumbre UE-CELAC, estuvieron marcando y remarcando la necesidad de la multilateralidad porque América Latina no tiene otra alternativa", concluye Calderón.

