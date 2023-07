Ernesto Samper: América Latina respalda la paz en Ucrania para evitar afectaciones económicas

https://sputniknews.lat/20230718/ernesto-samper-america-latina-respalda-la-paz-en-ucrania-para-evitar-afectaciones-economicas-1141647500.html

El fin del conflicto ucraniano es uno de los propósitos de los líderes de América Latina que participan en la cumbre de la Comunidad de Estados... 18.07.2023, Sputnik Mundo

"La reunión es muy importante en la medida que la cumbre se ocupe, no solamente de temas relacionados con el libre comercio y preocupaciones económicas, sino que también se aborden otros tipos de problemáticas, incluida la situación (...) entre Rusia y Ucrania", apuntó el exmandatario en una charla exclusiva.El también coordinador del Grupo de Puebla considera que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acude a la cumbre en una posición "que comparten muchos de los países latinoamericanos": una salida pacífica y negociada al conflicto en Ucrania. Y es que la mayoría de los Estados de la región están viviendo los efectos colaterales de las tensiones en Europa del Este, principalmente el encarecimiento de los alimentos, los combustibles y todo el fenómeno de "desglobalización", afirma. De acuerdo con el también abogado y economista que gobernó Colombia en los últimos años del siglo XX, es "absurdo" que Europa considere que un país "toma partido" si propone una salida negociada o pacífica del conflicto, sobre todo cuando en las últimas semanas se ha podido ver "un escalamiento muy peligroso" de las tensiones, una situación en la que "Estados Unidos tiene un particular interés", observa el exmandatario. "Frente a este escalamiento, cuando uno habla en Europa de la necesidad o de la posibilidad de buscar un desescalamiento de las hostilidades, una congelación del conflicto, un cese al fuego, buscar una salida política, piensan que uno está tomando partido; me parece una posición absurda, porque simple y sencillamente [los conflictos] tienen que terminar a través de un acuerdo entre las partes involucradas", comentó Samper entrevistado vía telefónica.En las últimas semanas, Washington anunció el envío de municiones de racimo a las tropas ucranianas, una decisión que ha sido criticada no solo por otros países como España o Canadá, sino también al interior del país norteamericano. El multimillonario Elon Musk tildó de hipócrita al Gobierno estadounidense por haber realizado dicho suministro a Kiev. Ese tipo de armamento es considerado de alta peligrosidad para la población civil por su rango de error y porque existe la probabilidad de que sus minibombas exploten aún después de haber sido lanzadas. Además, estas municiones están prohibidas en más de 100 países. Pero ese no es el único indicio de escalada. Algunos países europeos ya se han ofrecido para entrenar pilotos ucranianos en el manejo de aviones de combate F-16. Rumanía albergará uno de esos centros de adiestramiento. ¿La OTAN busca agravar el conflicto?Para el político colombiano, un argumento de peso a tomar en cuenta es el alto costo que está pagando la sociedad civil a causa de la situación en Ucrania. Sin embargo, Samper advierte que Estados Unidos "está más interesado" en utilizar el conflicto para "fortalecer su posición geoestratégica", tratando de afianzar vínculos con la Unión Europea (UE), a la que pretende alejar de Moscú, dice. "Lo que Estados Unidos no entiende es que esta estrategia puede resultar fallida porque (...) podría distanciarlo aún más de China, que en este momento es su gran contradictor o competidor, por lo menos en términos económicos", explica el dirigente del Partido Liberal colombiano.Acuerdos más allá de lo comercialSamper considera que, para que la cumbre entre la UE y la CELAC tenga éxito, es necesario que se aborden temas que no solamente tengan que ver con acuerdos comerciales o aranceles, sino que se defina verdaderamente una agenda política necesaria para los líderes de los 33 países del bloque latinoamericano. "De unos años para acá el interés de Europa en América Latina ha venido disminuyendo significativamente; las personas que de alguna manera tenían la capacidad de interlocución de Europa con América Latina en Bruselas han ido bajando nivel hasta el punto de que hoy podríamos hablar de que no hay un interlocutor político de América Latina en la estructura de Gobierno de Bruselas", dijo el expresidente colombiano.El Grupo de Puebla, de hecho, propuso que en la cumbre de Bruselas se aborden asuntos como la seguridad alimentaria, el trato a los migrantes latinoamericanos en Europa o el papel que puede jugar América Latina en la conservación ambiental, como la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, de condonar o reducir la deuda de las naciones latinoamericanas a cambio de los aportes al medio ambiente. O también la propuesta de Lula de proteger la Amazonia como una gran reserva de la biodiversidad."América Latina tiene derecho, por ejemplo, a que haya una disposición clara de los países europeos para intercambiar inversión en la naturaleza por deuda; si quieren oxígeno, que lo compren perdonando o condonando parte de la deuda que tiene América Latina. Eso sería un triunfo importante ahora que se está hablando de una cumbre amazónica para reforestar y preservar el equilibrio ambiental en la Amazonia", dijo Samper.

