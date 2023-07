https://sputniknews.lat/20230718/un-nuevo-farmaco-puede-ralentizar-la-progresion-de-la-enfermedad-de-alzheimer-1141671917.html

Un nuevo fármaco puede ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer

Un nuevo fármaco puede ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer

Los resultados de un ensayo de 18 meses dirigido por el fabricante farmacéutico estadounidense Eli Lilly han demostrado que su nuevo medicamento contra el... 18.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-18T19:06+0000

2023-07-18T19:06+0000

2023-07-18T19:07+0000

ciencia

alzhéimer

medicina

ensayo

💗 salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/10/1139516542_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_681fd8d962448e88b2eda5ede84d243b.jpg

Se espera que el fármaco, llamado donanemab, sea aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA). Se convertirá así en el tercer medicamento disponible para tratar esta enfermedad debilitante en Estados Unidos.Sin embargo, el ensayo también demostró que el tratamiento conllevaba efectos secundarios graves, y los resultados dejan claro que la medicación es sobre todo eficaz para quienes se encuentran en las primeras fases de la enfermedad.Más del 6% de los 860 pacientes que recibieron infusiones de donanemab experimentaron síntomas asociados a hemorragias e inflamación cerebrales, como confusión, dolores de cabeza y convulsiones. También se produjeron tres muertes que se cree que estuvieron relacionadas con el tratamiento.Aun así, el hecho de que los científicos dispongan de un tercer tratamiento potencial para esta devastadora enfermedad tras décadas de escasos avances clínicos es un paso adelante muy emocionante.Esto "podría ser solo el capítulo inicial de una nueva era de terapias moleculares y otros trastornos neurodegenerativos relacionados", escriben el doctor Gil Rabinovici y el neurocientífico Renaud La Joie, ambos de la Universidad de California en San Francisco.Ninguno de los dos investigadores participó en el ensayo, pero comentaron los resultados en un editorial de la revista Journal of the American Medical Association (JAMA).Donanemab es un anticuerpo monoclonal antiamiloide creado por Eli Lilly and Company. Actúa atacando las proteínas beta-amiloides del cerebro y es el mismo tipo de fármaco que los otros dos tratamientos aprobados contra el alzhéimer: aducanumab, aprobado en 2021, y lecanemab, aprobado en enero de este año.La acumulación de beta-amiloide está estrechamente relacionada con la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Aunque debatida, la hipótesis de la cascada amiloide de la enfermedad, actualmente en auge, sugiere que deshacerse de las placas amiloides ayudará a tratar la afección.Para comprobar si esto era así, el ensayo de fase tres con donanemab tomó a 1.736 pacientes y los distribuyó aleatoriamente en dos grupos que recibieron una infusión intravenosa desconocida, consistente en donanemab o un placebo, cada cuatro semanas durante 72 semanas.Los pacientes se sometieron a pruebas al principio y al final del ensayo y se clasificaron tanto en la Escala Integrada de Calificación de la Enfermedad de Alzheimer (iADRS) como en la Escala de Calificación de la Demencia Clínica (CDR-SB).También se les realizaron escáneres a lo largo del experimento para identificar los niveles de placas beta-amiloides y proteínas tau anormales en sus cerebros.Este ensayo es único porque dividió los grupos en los que la patología tau era baja/media o alta (generalmente se cree que la patología tau alta se asocia a un alzhéimer más avanzado).El análisis reveló que la progresión de la enfermedad se ralentizó en más de un 20% entre los que recibieron dosis de donanemab en comparación con los que recibieron placebo. Cuando el análisis se restringió a los individuos con patología tau baja/media, la progresión se estancó en un 35,1%, según la iADRS.Resulta impresionante que el 47% del grupo con tau baja/media que recibió donanemab no experimentara cambio alguno en su calificación CDR-SB al cabo de un año, en comparación con solo el 29% de los que recibieron placebo.Por desgracia, no se observó ninguna mejora significativa en el grupo de tau alta en comparación con el placebo.A lo largo del ensayo, si algún paciente presentaba un aclaramiento suficientemente alto de placas beta-amiloides, se le retiraba del fármaco y se le pasaba al placebo sin saberlo, una medida destinada a ahorrar dinero y tratamientos innecesarios. Esto ocurrió en el 52% de los pacientes con tau bajo/medio del grupo de tratamiento de prueba.Lo interesante es que una eliminación tan significativa de las placas beta-amiloides podría asociarse a un impacto clínico relativamente leve, lo que pone de manifiesto una vez más lo mucho que les queda por aprender a los científicos."Estos resultados sirven para poner de relieve la complejidad de la propia enfermedad de Alzheimer", escriben Eric Widera, Sharon Brangman y Nathaniel Chin, un grupo de médicos radicados en EEUU que no participaron en el ensayo, pero que también comentaron los resultados en JAMA.

https://sputniknews.lat/20220717/presentan-un-nuevo-tratamiento-para-el-alzheimer-1128409559.html

https://sputniknews.lat/20230426/revelan-que-un-somnifero-comun-podria-reducir-la-acumulacion-de-proteinas-del-alzheimer-1138567817.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alzhéimer, medicina, ensayo, 💗 salud