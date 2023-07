https://sputniknews.lat/20230718/una-errata-comun-filtro-millones-de-correos-electronicos-del-pentagono-a-mali-1141656133.html

Una errata común filtró millones de correos electrónicos del Pentágono a Malí

Una errata común filtró millones de correos electrónicos del Pentágono a Malí

Millones de correos electrónicos de militares estadounidenses han sido filtrados a un operador web en Mali por una errata común. Esos documentos contienen... 18.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-18T11:22+0000

2023-07-18T11:22+0000

2023-07-18T11:22+0000

internacional

🌍 áfrica

malí

eeuu

correo electrónico

filtración

💢 insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108860/66/1088606664_0:238:2610:1706_1920x0_80_0_0_6b80be735cec282411fa95114d088dcc.jpg

Según The Financial Times, ya a lo largo de una década ha seguido llegando un flujo constante de correo electrónico al dominio .ml, el identificador del país africano, debido a que la gente teclea mal .mil, el sufijo de las direcciones de correo electrónico de militares de EEUU.El problema fue detectado por primera vez hace casi una década por un empresario holandés, Johannes Zuurbier, que tiene un contrato para gestionar el dominio del país de Mali. Lleva desde enero recopilando correos electrónicos mal dirigidos para persuadir a Washington de que se tome en serio el problema. Tiene en su poder unos 117.000 mensajes que terminaron en los buzones estatales de Mali y destaca que "este riesgo es real y podría ser explotado por adversarios de EEUU"."Gran parte del flujo de correo electrónico es spam y ninguno está marcado como clasificado. Pero algunos mensajes contienen datos muy sensibles sobre el personal militar estadounidense en activo, los contratistas y sus familias", apunta el medio, agregando que su contenido incluye radiografías y datos médicos, información sobre documentos de identidad, listas de tripulantes de buques y de personal de las bases, mapas y fotos de las instalaciones, itinerarios de viajes de oficiales estadounidenses con sus reservas de hoteles, etc.Por ejemplo, uno de los correos mal enviados contenía los planes de viaje del general James McConville, el jefe de Estado Mayor del Ejército de EEUU, y de su delegación a Indonesia en mayo. Los correos electrónicos contenían incluso los números de habitaciones en las que se hospedarían en el Grand Hyatt Jakarta. El portavoz del Pentágono, Tim Gorman, declaró a su vez que el Departamento de Defensa de EEUU "es consciente de este asunto y se toma muy en serio toda revelación no autorizada de información controlada de seguridad nacional o de información no clasificada controlada". Añadió, asimismo, que los correos electrónicos enviados a direcciones malienses "se bloquean antes de salir del dominio .mil y se notifica al remitente que debe validar las direcciones de correo electrónico de los destinatarios previstos".No es la primera vez que se filtran los datos secretos del Pentágono. El 6 de abril, los medios informaron que el ente estaba investigando unos materiales filtrados en las redes sociales, en los que se describía el estado de las FFAA ucranianas y los planes de EEUU y la OTAN para reforzarlas en el contexto de la operación militar especial rusa. El 13 de abril, Jack Teixeira, el joven de 21 años acusado de filtrar los documentos clasificados, fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones. A pesar de que el 22 de junio se declaró no culpable, el juez no valoró la petición para que el señalado siga el proceso en libertad, por lo que continuará preso en la cárcel.

https://sputniknews.lat/20230416/discord-que-es-la-plataforma-de-mensajeria-utilizada-para-filtrar-documentos-clasificados-de-eeuu-1138221654.html

malí

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 áfrica, malí, eeuu, correo electrónico, filtración, 💢 insólito