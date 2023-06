https://sputniknews.lat/20230622/el-exmilitar-acusado-de-filtrar-documentos-secretos-del-pentagono-se-declara-inocente-1140817676.html

El exmilitar acusado de filtrar documentos secretos del Pentágono se declara inocente

El exmilitar acusado de filtrar documentos secretos del Pentágono se declara inocente

Jack Teixeira, el joven de 21 años acusado de filtrar documentos clasificados del Pentágono, se declaró no culpable de seis cargos federales que se le... 22.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-22T00:35+0000

2023-06-22T00:35+0000

2023-06-22T00:35+0000

internacional

eeuu

massachusetts

ucrania

📰 filtración de documentos clasificados del pentágono

volodímir zelenski

política

departamento de defensa de eeuu

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/11/1138272902_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c60d74391e24957d6115a6ec8cae6acb.jpg

El exmiembro de la Guardia Nacional Aérea fue arrestado en abril pasado, señalado por ser el presunto responsable de filtrar varios documentos de seguridad del país norteamericano en la plataforma Discord. En estos papeles se hablaba, entre muchas otras cosas, del conflicto en Ucrania. Por ello, el exmilitar enfrenta seis cargos federales por la retención y difusión de material considerado clasificado por el Gobierno de Estados Unidos.Durante su audiencia, el acusado se declaró no culpable de todos los cargos. La defensa sostiene que su cliente no esperaba que los documentos que subió a Discord se difundieran en otras plataformas de internet.A pesar de los intentos de la defensa de Teixeira, el juez no valoró la petición para que el señalado siga el proceso en libertad, por lo que continuará preso en la cárcel del condado de Plymouth County, al sur de Boston, hasta el 9 de agosto, cuando se realice una nueva audiencia por el caso.Las supuestas filtraciones realizadas por Jack Teixeira permitieron que se difundieran hechos a escala global, como que Washington recibió información en 2022 sobre posibles ataques de Ucrania a los gasoductos Nord Stream o que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski tiene "impulsos agresivos" e incluso ha contemplado atacar directamente a Rusia, algo que la Casa Blanca y la Unión Europea (UE) le han pedido que no haga para evitar escalar aún más el conflicto.

https://sputniknews.lat/20230419/sospechoso-de-filtrar-documentos-del-pentagono-renuncia-a-audiencia-preliminar-1138362289.html

eeuu

massachusetts

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, massachusetts, ucrania, 📰 filtración de documentos clasificados del pentágono, volodímir zelenski, política, departamento de defensa de eeuu, 🛡️ fuerzas armadas