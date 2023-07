https://sputniknews.lat/20230719/a-29-anos-de-atentado-antisemita-en-argentina-queremos-un-juicio-de-emergencia--1141724724.html

A 29 años de atentado antisemita en Argentina: "Queremos un juicio de emergencia"

A 29 años de atentado antisemita en Argentina: "Queremos un juicio de emergencia"

Argentina conmemoró otro aniversario del atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en Buenos Aires, con un reiterado pedido de justicia de la... 19.07.2023, Sputnik Mundo

El 18 de julio de 1994 un coche bomba detonó en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y dejó un saldo de 85 muertos. A 29 años de aquel atentado, la comunidad judía sigue pidiendo justicia, ya que aún no se dilucidó quiénes fueron los autores del acto terrorista más brutal de la historia argentina.Hablamos con Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). “La causa no avanza y está detenida”, dijo, y agregó que “no tenemos ninguna respuesta y les pedimos a los candidatos [a presidente] que tomen la búsqueda de justicia como una política de Estado”.El presidente de DAIA hizo mención al conflicto generado por dichos antisemitas de Franco Rinaldi, un candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición opositora de Juntos por el Cambio que debió renunciar a su lugar en la lista. "Nosotros denunciamos lo que dijo. El espacio de Juntos por el Cambio no es eso y él perjudicaba a la coalición”, afirmó Knoblovits.Perú, ante una nueva toma de LimaPara mostrar el descontento con la presidenta Dina Boluarte y con el Congreso, este miércoles se lleva a cabo la tercera “Toma de Lima”, una masiva manifestación que recorrerá las calles de la capital peruana, así como también otras regiones del país.En respuesta a la movilización, Boluarte dijo que los manifestantes son “una amenaza a la democracia y al Estado de derecho”.En Cara o Ceca, hablamos con Anahí Durand, socióloga y ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú (2021-2022) durante el Gobierno de Pedro Castillo. “La movilización en el país no cesa: la gente quiere que este Gobierno ilegítimo se vaya, que también lo haga el Congreso y que haya una reforma constitucional”.“Si Boluarte quisiera destrabar esta situación, renunciaría y habría elecciones y un referéndum. Eso daría más paz social. Pero no lo va a hacer. Y el Congreso tampoco quiere actuar, porque tampoco quieren irse ellos. Todos ellos intentan permanecer en el poder a punta de represión”, agregó.

