https://sputniknews.lat/20230719/continua-la-crisis-judicial-y-politica-en-guatemala-de-cara-al-balotaje-1141720785.html

Continúa la crisis judicial y política en Guatemala de cara al balotaje

Continúa la crisis judicial y política en Guatemala de cara al balotaje

El Movimiento Semilla pidió a la OEA defender el proceso electoral hacia la segunda vuelta del 20 de agosto.

2023-07-19T22:00+0000

2023-07-19T22:00+0000

2023-07-19T22:00+0000

en órbita

guatemala

sandra torres

bernardo arévalo

política

rafael correa

elecciones presidenciales en guatemala (2023)

espionaje

hugo carvajal

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/13/1141722281_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_c347d83ea2f4308bce7289f044810ba0.jpg

Continúa la crisis judicial y política en Guatemala de cara al balotaje Continúa la crisis judicial y política en Guatemala de cara al balotaje

Guatemala transita un accidentado camino al balotaje del 20 de agosto entre dos candidatos: Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla (centroizquierda), y la conservadora Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).El partido opositor liderado por Arévalo, segundo tras los resultados de la primera vuelta en junio, presentó un recurso en la sala de apelaciones en lo penal contra el juez Freddy Orellana, quien días atrás emitió un fallo para suspender a su fuerza política.Esto en el marco de una investigación por supuestas adhesiones ilegales al movimiento, a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.Este miércoles 19, Semilla solicitó también el apartamiento de esa fiscalía, al considerar que no sería la competente para el caso.El Ministerio Público ordenó el martes 18 de julio la captura de dos exintegrantes de Semilla por las supuestas adhesiones irregulares. Y a su vez una investigación contra el titular del Registro de Ciudadanos del Tribunal Electoral, por no cumplir con la resolución de suspender al partido.Esa medida fue dejada sin efecto provisoriamente por la Corte Constitucional en el marco de un amparo presentado por el movimiento.El presidenciable Arévalo y la candidata a vice, Karin Herrera, afirmaron que el partido enfrenta una "clara persecución política".En los últimos días hubo protestas contra la Fiscalía y reclamos ciudadanos para que se respeten los resultados y se garantice el balotaje.De Cid también destacó la posición del Tribunal Supremo Electoral en firme "defensa de la democracia y del cumplimiento de la ley".Semilla sorprendió a propios y extraños al pasar al balotaje. Para la entrevistada, al no haber encuestas independientes en el país centroamericano nunca se consideró el apoyo a ese partido.La politóloga se refirió al rol de Sandra Torres, candidata de UNE, ubicada en primer lugar tras los resultados de la primera vuelta."Torres siempre fue la pieza para promover el antivoto dentro de los partidos miembros del 'pacto de corruptos'. Torres despierta animadversión. Es una estrategia de los últimos gobernantes aliados a la corrupción en el país", opinó la entrevistada.En la primera vuelta de junio, hubo un gran abstencionismo ciudadano en las urnas, mayor a 45%. El Tribunal Supremo Electoral informó que Torres alcanzó 15,72 % de los votos, mientras Arévalo el 11,83%.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la investigación de la Justicia española a un exmilitar, dueño de la empresa de seguridad UC Global, SL, por espionaje político en América Latina.La firma, propiedad de David Morales, habría espiado al expresidente ecuatoriano Rafael Correa en reuniones que mantuvo en 2018 con exmandatarios de la región.Sputnik dialogó con Fidel Narváez, excónsul ecuatoriano en Londres.En otro orden, el exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal fue extraditado a los EEUU luego de cuatro años de detención en España. Conversamos con Marcos Salgado, corresponsal de HispanTV en Venezuela.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

guatemala

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

guatemala, elecciones, bernardo arévalo