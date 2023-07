https://sputniknews.lat/20230719/cumbre-ue-celac-una-muestra-de-que-latinoamerica-no-se-doblega-1141721648.html

Cumbre UE-CELAC, una muestra de que Latinoamérica no se doblega

19.07.2023

Cumbre UE-CELAC, una muestra de que Latinoamérica no se doblegaLa tercera cumbre UE–CELAC celebrada en Bruselas tras una larga pausa de ocho años, mostró que los países de otro lado del Atlántico no se doblegan ante la presión del Occidente colectivo. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó la cita como un "éxito político"; mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que "ha sido una excelente cumbre, ha sido como un nuevo comienzo".Sin embargo, no todo es tan excelente y exitoso en las relaciones entre los países de ambos bloques como pretenden venderlo los directivos de la UE. Y es que el conflicto en Ucrania, pese a no ser objeto de la cumbre, fue uno de los temas abordados y acabó por complicar la redacción de la declaración final por diferencias entre ambos bloques, e incluso causó intrigas desde antes de celebrarse la reunión."La cumbre UE–Latinoamérica cierra con una condena descafeinada a la guerra, pero sin Nicaragua", tituló su resumen la cadena Euronews al señalar que "a pesar de las promesas de inversión y de la firma de varios acuerdos, la guerra en Ucrania ha deslucido la cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe".Secretario general de la ONU: ¿de qué lado de la historia está?Tras el anuncio de Moscú de su salida de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que "Rusia asestará un duro golpe a las personas necesitadas en todas partes". Una declaración que recibió la correspondiente respuesta de parte del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que ha declarado que Guterres favorece la parte ucraniana de los acuerdos de Estambul sobre cereales, fertilizantes y alimentos, mientras que "una y otra vez" hace caso omiso del sabotaje de Kiev.Expresidente panameño Martinelli ¿a la cárcel o a la presidencia?Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, fue sentenciado a 10 años de cárcel y una multa de casi 20 millones de dólares por blanqueo de capitales en el caso llamado New Business. Otros cuatro acusados fueron condenados junto a Martinelli, mientras que 10 fueron absueltos. La defensa del expresidente alegó violaciones al debido proceso, por lo que consideran apelar el fallo.Martinelli fue elegido en junio como candidato a la presidencia por el partido Realizando Metas y lidera las encuestas con amplia ventaja sobre el resto de los postulantes. Si la condena no es firme para el 31 de Diciembre, Martinelli podrá continuar siendo candidato presidencial y ser electo presidente en Mayo de 2024.Fenómeno ovni, ¿nueva ola de avistamientos o más facilidad de registro? Habla la ufologíaEl tema extraterrestre despierta gran interés y controversia en la cultura popular. Muchos creen en la teoría de que no estamos solos en el universo, y que desde siempre hemos sido visitados por seres de otros mundos. Por otro lado, existen quienes afirman que estos fenómenos no existen.El reconocido ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez señaló a Sputnik que "este es un fenómeno real, existe una enorme cantidad de documentación veraz al respecto en todo el mundo. Sin embargo, aquellos que gobiernan el mundo no están interesados en que la humanidad despierte, quieren seres humanos dormidos para poderlos dominar, debido a ello mantienen oculta esta información".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

