https://sputniknews.lat/20230719/europa-se-enfrentara-a-un-invierno-dificil-si-rusia-le-deja-de-suministrar-gas-segun-la-aie-1141694215.html

Europa se enfrentará a un invierno difícil si Rusia le deja de suministrar gas, según la AIE

Europa se enfrentará a un invierno difícil si Rusia le deja de suministrar gas, según la AIE

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió de que a Europa le espera un invierno muy duro sin el gas ruso y aseguró que "no hay garantías" contra... 19.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-19T11:41+0000

2023-07-19T11:41+0000

2023-07-19T11:41+0000

economía

aie

rusia

🌍 europa

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

📈 mercados y finanzas

gas

sanciones

gas natural licuado (gnl)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/01/1135274334_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_37417b1f3ec582976417e1fd2da89f07.jpg

La advertencia subraya el peligro potencial de un nuevo conflicto energético con Moscú, a pesar de una caída constante de los precios desde diciembre de 2022, que reforzó la convicción de que los peores efectos de la crisis europea del gas han quedado atrás. No obstante, Rusia sigue suministrando alrededor del 10% del gas importado por la UE, e incluso más gas proviene del país euroasiático, en forma de gas natural licuado.El almacenamiento de gas en la UE supera actualmente el 80% de su capacidad, según el organismo patronal del sector Gas Infrastructure Europe. Por otra parte, los analistas esperan que las instalaciones de almacenamiento, capaces de albergar unos 100.000 millones de metros cúbicos de gas, alcancen el objetivo oficial: que contengan al menos el 90% de su capacidad en noviembre.Sin embargo, según la Agencia, si se combinan los factores como un invierno frío, el corte total del suministro de gas por gasoducto ruso y una escasa disponibilidad de gas natural licuado (cuyas importaciones batieron todos los récords), los depósitos de la UE podrían llegar a abril con solo un 20% de gas, un nivel que amenazaría con interrumpir el abastecimiento a los consumidores dentro del continente.A su vez, la multinacional Morgan Stanley estima que si la Unión Europea experimenta un invierno frío prolongado y las energías renovables no proporcionan suficiente socorro, los precios del gas podrían duplicarse con respecto a los niveles invernales actuales hasta alcanzar los 100 euros (113 dólares) por megavatio hora.En un escenario hipotético en el que Europa vuelva a tener un invierno suave, y los volúmenes del gas natural licuado se mantengan cerca de los niveles récord del año pasado, "las instalaciones de almacenamiento terminarían la temporada de calefacción con niveles de inventario por encima del 50% de su capacidad", afirmó la AIE. No obstante, se necesitarán "continuas reducciones estructurales de la demanda de gas", añadió.Antes del inicio de la operación especial en Ucrania, Moscú suministraba cerca de un 40% de todo el gas consumido en la UE mediante una extensa red de tuberías, pero en la actualidad la cifra representa un 10% de las importaciones gasísticas europeas y es esto lo que explicaría el alza que ha tenido la compra del gas natural licuado en la región.Algunos países occidentales condenaron las acciones de Rusia, imponiéndole una serie de sanciones incluso en el sector energético. Aunque estas sanciones no lograron paralizar la economía rusa, en última instancia provocaron un drástico aumento de los ya elevados precios del combustible y la energía en los propios países que promulgaron estas medidas punitivas.

https://sputniknews.lat/20230601/la-ue-puede-desaparecer-como-actor-economico-mundial-por-el-alto-costo-de-la-energia-1140123535.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

aie, rusia, 🌍 europa, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📈 mercados y finanzas, gas, sanciones, gas natural licuado (gnl)