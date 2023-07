https://sputniknews.lat/20230719/la-ue-prepara-un-fondo-de-20000-millones-de-euros-para-abastecer-militarmente-a-kiev-1141720602.html

La UE prepara un fondo de 20.000 millones de euros para abastecer militarmente a Kiev

De aprobarse la decisión, se consolidaría el cambio ideológico radical del bloque europeo y la renuncia a su "proyecto de paz", afirma el medio 'Político'. 19.07.2023, Sputnik Mundo

Según un artículo de Político, la Unión Europea propondrá un fondo para mantener al Ejército de Ucrania abastecido durante los próximos cuatro años a un costo de hasta 20.000 millones de euros (unos 22.400 millones de dólares), de acuerdo a cinco diplomáticos familiarizados con el plan que hablaron en anonimato con el espacio periodístico.La propuesta no implicaría que Bruselas financie directamente las armas de Ucrania. En cambio, ayudaría a los países miembros de la alianza a cubrir sus propios costos de compra y donación de artículos, como municiones, misiles y tanques. También contribuiría a pagar el entrenamiento de soldados ucranianos.Este compromiso, destaca la publicación, sería un aumento importante en relación a la transferencia de fondos para el sector militar de Ucrania, ya que desde el inicio del conflicto, en febrero de 2022, la Unión Europea ha enviado alrededor de 4.000 millones de euros (casi 4.500 millones de dólares) al régimen de Kiev para financiar su escalada bélica.Así, esta decisión, de aprobarse, "cimentaría un cambio radical ideológico para la UE, un autodenominado proyecto de paz", advierte Político. La idea de que Bruselas subvencione el envío de armas a Kiev habría sido impensable hasta hace poco, señala el artículo. Ahora, está a punto de ser un hecho consagrado para los próximos años.La nueva propuesta de financiación militar se envió a los países de la UE el 17 de junio para su revisión, y los ministros de Relaciones Exteriores de la plataforma multinacional la abordarán el 20 de julio durante una reunión en Bruselas, según indica el artículo.Dos de los diplomáticos que hablaron con Político afirmaron además que el objetivo perfila aprobar el proyecto durante este otoño europeo, que inicia en septiembre.Además, los miembros del bloque analizan otra propuesta para destinar 50.000 millones de euros (unos 56 mil millones de dólares) en asistencia no militar a Ucrania entre 2024 y 2027, una bolsa financiada por las contribuciones los Estados miembros de la Unión Europea a partir de los recursos de los contribuyentes de cada país.En las últimas semanas, Hungría se negó a aprobar la octava ronda de ayudas militares de la UE a Kiev, valorada en 500 millones de euros (unos 560 millones de dólares), argumentando que los fondos del Mecanismo Europeo para la Paz no pueden destinarse a entregar armas a Ucrania, además de criticar que el bloque favorezca una salida militar al conflicto en vez del diálogo.

