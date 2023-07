https://sputniknews.lat/20230718/la-adhesion-de-ucrania-a-la-union-europea-podria-tardar-anos-en-concretarse-1141651403.html

La adhesión de Ucrania a la Unión Europea podría tardar años en concretarse

El ingreso de Kiev a la Unión Europea (UE) tardará años en el mejor de los casos, sugiere un análisis del diario estadounidense 'The Wall Street Journal'... 18.07.2023, Sputnik Mundo

A pesar del impulso y los discursos de los líderes europeos acerca de la supuesta necesidad de acoger a Ucrania en el bloque, el Gobierno de Zelenski tiene que llevar a cabo reformas "radicales y políticamente difíciles para afianzar las normas democráticas, garantizar la independencia judicial y reducir la corrupción".Sin embargo, de acuerdo con este análisis, es en el bloque europeo donde tienen que suceder los cambios más significativos para acoger a un país de las dimensiones y características de Ucrania.Si el ingreso fracasa, "los ucranianos lo verían probablemente como una enorme traición, que amenazaría la viabilidad de su liderazgo prooccidental", se afirma en el artículo.El rotativo señala que actualmente existe "un imperativo geopolítico" que consiste en incorporar a Ucrania a la UE, "pero eso no significa necesariamente que vaya a ocurrir", declaró al diario Fabian Zuleeg, director general del Centro de Política Europea de Bruselas. "No hay ningún plan realista sobre la mesa".Otro obstáculo que señala el rotativo estadounidense es que el proyecto de ampliación de la UE ha perdido impulso entre los propios habitantes de los países miembros. "La percepción de que los nuevos miembros de la UE, como Hungría, estaban incumpliendo las normas democráticas desanimó a muchos votantes a ampliar el bloque".Por lo pronto, señala el WSJ, Kiev tiene pendientes siete tareas para iniciar las negociaciones de adhesión. Estas tienen que ver con reformas a leyes sobre medios de comunicación y sobre la independencia del Tribunal Constitucional, entre otros.Una fecha clave será en otoño cuando la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, presentará un informe oficial sobre los avances en las reformas ucranianas. "Si es positivo, los diplomáticos afirman que habrá una fuerte presión para que los líderes de la UE acuerden en diciembre iniciar las negociaciones".Pero tal vez el obstáculo más grande está en los debates al interior del bloque comunitario sobre lo que implica una nueva ampliación y no solo de Ucrania, sino de Moldavia y otro grupo de naciones balcánicas.En primer lugar tendrá que haber una discusión sobre los tratados comerciales de la UE y la forma en cómo el bloque hace negocios con sus propios miembros, pero cualquier cambio a los tratados implicaría probablemente la celebración de referendos nacionales, algo que la mayoría de los líderes quieren evitar, señala el análisis."La entrada de Ucrania, cuya economía equivale a una quinta parte de la de su vecina Polonia y es en gran parte agraria, obligaría a reajustar enormemente las principales partidas de gasto de la UE: ayuda agraria y subvenciones a las regiones más pobres de la UE. El bloque gasta en esos ámbitos alrededor de dos tercios de su presupuesto septenal, que asciende a más de 1,35 billones de dólares", añade. De acuerdo con el artículo, funcionarios europeos sugieren que la entrada de Ucrania en el bloque, según las normas actuales, convertiría a todos los demás países de la UE en contribuyentes netos al presupuesto. "En la actualidad, todos los Estados miembros contribuyen al presupuesto, pero los más pobres reciben miles de millones de euros más de lo que aportan"."Toda la arquitectura de la UE tiene que cambiar cuando se quiere integrar a un país tan grande como Ucrania", dijo al diario Stefan Meister, del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. "Hay que cambiar todo el sistema de subvenciones, que es la parte más atractiva de la UE".

