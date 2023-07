https://sputniknews.lat/20230713/es-descarado-y-osado-las-palabras-de-zelenski-siguen-indignando-a-occidente-1141518707.html

"Es descarado y osado": las palabras de Zelenski siguen indignando a Occidente

Las declaraciones en las que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de "inauditas y absurdas" las últimas decisiones de la OTAN sobre la... 13.07.2023, Sputnik Mundo

"Le hemos dado 100.000 millones de dólares, ¿y tiene la audacia de ser tan descarado como para decir que nos demos prisa? Diría que es descarado y osado, diría que no es muy agradecido por los 100.000 millones de dólares que ya le hemos dado", afirmó Paul.Anteriormente, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, había declarado que si Ucrania no consigue ganar el conflicto con Rusia, "la cuestión de las garantías y de su ingreso en la OTAN no se plantearán en absoluto".Por su parte, Zelenski consideró que las "garantías de seguridad" de los países occidentales no deben sustituir la pertenencia de Kiev a la Alianza Atlántica. Mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de su Gobierno, Dmitri Kuleba, aseguró que Ucrania no se conformará con ninguna decisión de la cumbre de Vilna.A finales de septiembre de 2022, Zelenski presentó una solicitud de Kiev de ingreso en la OTAN de forma acelerada. Más tarde, el consejero de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, señaló que la admisión de Ucrania es actualmente inoportuna.Moscú ha declarado en más de una ocasión que la OTAN es un bloque en busca de confrontación. El 12 de julio, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que proporcionar garantías de seguridad a Ucrania tiene consecuencias negativas, ya que hará que Europa sea mucho más peligrosa en los próximos años.

