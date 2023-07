https://sputniknews.lat/20230712/no-somos-amazon-ministro-de-defensa-del-reino-unido-sobre-las-peticiones-de-zelenski-1141499123.html

"No somos Amazon": Ministro de Defensa del Reino Unido sobre las peticiones de Zelenski

12.07.2023

Tras declaraciones en las que Zelenski calificó de "inaudito y absurdo" que "no haya un plazo ni para la invitación ni para la adhesión de Ucrania" a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el funcionario británico declaró que las personas esperan agradecimiento. El funcionario de Londres detalló también que para brindar ayuda militar a Kiev en muchas ocasiones los aliados de la OTAN deben renunciar a sus reservas de armas, y confesó que incluso hay que persuadir a los legisladores estadounidenses. Asimismo, Wallace recordó que en su visita a Ucrania el año pasado, apenas había arribado al país eurasiático después de un viaje de 11 horas, le entregaron una lista de armas que solicitaba Kiev. En la víspera, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenmberg, declaró que si Ucrania no consigue ganar el conflicto con Rusia, "la cuestión de las garantías y de su ingreso en la OTAN no se plantearán en absoluto". Por su parte, Zelenski consideró que las "garantías de seguridad" de los países occidentales no deben sustituir la pertenencia de Kiev a la alianza atlántica. Mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de su Gobierno, Dmitri Kuleba, aseguró que Ucrania no se conformará con ninguna decisión de la cumbre de Vilna. Fue a finales de septiembre de 2022 cuando el país de Europa del Este presentó su solicitud formal para ingresar a la OTAN de forma acelerada. Ya en ese entonces, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, señaló que la admisión de Kiev al bloque bélico es actualmente inoportuna. Mientras que Stoltenberg ha declarado en numerosas ocasiones que el bloque apoya las aspiraciones de Ucrania, pero que no está dispuesto a aprobar su solicitud de inmediato, principalmente debido a la participación activa del país europeo en un conflicto armado.

