Putin enumera las condiciones para que Rusia vuelva al pacto alimentario

"Hemos prorrogado este acuerdo una y otra vez. Y al prorrogarlo, demostramos moderación, paciencia y tolerancia maravillosas", afirmó el mandatario.Sin embargo, Putin calificó el incumplimiento por los países occidentales de las condiciones impuestas por Rusia de un hecho insolente.Esta organización, según el jefe de Estado, se esforzaba honestamente por cumplir los términos del pacto alimentario, pero "nunca consiguió nada". "No hicieron prácticamente nada por el funcionamiento normal del acuerdo", agregó. Al mismo tiempo, Occidente "no escatimó esfuerzos para desbaratarlo".Inicialmente, la esencia y el significado de la Iniciativa del Mar Negro tenía un significado humanitario colosal, según Putin. "Occidente vació y pervirtió completamente esta esencia", aseveró."En lugar de ayudar a los países que realmente lo necesitan, Occidente utilizó el acuerdo de granos para el chantaje político y, además, como ya he dicho, lo convirtió en una herramienta para enriquecer a las empresas transnacionales, a los especuladores del mercado mundial de cereales", profundizó.Con tales acciones, en palabras de Putin, a Rusia se le impide incluso donar fertilizantes a los países más pobres, mientras que se trata de "una acción puramente humanitaria, que no debe ser objeto de ninguna sanción".No obstante, Moscú considerará la posibilidad de volver al acuerdo si se tienen en cuenta todos los principios de su participación en él y se aplican sin excepciones, afirmó el presidente."Deben eliminarse todos los obstáculos para los bancos e instituciones financieras rusos que prestan servicios de suministro de alimentos y fertilizantes. Esto incluye su conexión inmediata al sistema internacional de liquidación bancaria SWIFT. No necesitamos promesas ni ideas a este respecto. Necesitamos que se cumplan estas condiciones", indicó.Añadió que dichas condiciones también incluyen la retirada de las sanciones a los suministros rusos de cereales y fertilizantes a los mercados mundiales, así como la reanudación de los envíos a Rusia de piezas de repuesto y componentes para maquinaria agrícola y la industria de fertilizantes. Entre otras cosas, precisó, tienen que resolverse todas las cuestiones relacionadas con el seguro de los buques rusos y los suministros de exportación rusos, la reanudación de toda la logística de los envíos de alimentos, y se debe garantizar el suministro sin trabas de fertilizantes procedentes de Rusia y de materias primas para su producción.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones. La última vez fue el pasado 17 de mayo por dos meses.Rusia formuló cinco requisitos para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.A falta de avances en esta materia, el Kremlin anunció el 17 de julio que Rusia suspende su participación en el acuerdo, pero está dispuesta a retomarla en cuanto se cumplan sus condiciones.

