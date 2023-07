https://sputniknews.lat/20230718/como-afecta-la-suspension-del-acuerdo-de-granos-a-los-precios-mundiales-de-los-alimentos-1141679329.html

Cómo afecta la suspensión del acuerdo de granos a los precios mundiales de los alimentos

18.07.2023

Moscú suspendió su participación en el Acuerdo de Granos del Mar Negro de un año de duración, después de que los países occidentales no implementaran su parte. Continuando su campaña antirrusia, la Casa Blanca criticó la medida de Moscú diciendo que "empeorará la seguridad alimentaria y dañará a millones". El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, dijo que la decisión era "desmesurada".Rusia y Ucrania son algunos de los mayores exportadores de granos y otros productos alimenticios del mundo, y la decisión de Moscú obligaría a que los precios de los alimentos se disparen en todo el mercado, advirtieron por su parte funcionarios de la Casa Blanca y los principales medios de comunicación occidentales.Sin embargo, la dinámica real de las cotizaciones en el mercado de productos básicos exhibe una situación distinta al alarmismo de los EEUU en relación a los costos de los productos en cuestión.Sputnik verificó los precios actuales de los cereales y otros recursos alimenticios, y comprobó cómo la noticia de que Rusia suspendía el acuerdo que permite exportar granos desde Ucrania a países en África, el Oriente Medio y Asia apenas alteró los valores.En tanto, los futuros de trigo estadounidense a las 12:36 GMT cotizaban a 662,80 + 9,80 (+1,50%), y los futuros de maíz estadounidense estaban a 516,88 + 11,88 (+2,35%).En una misma línea, los futuros de soja estadounidense (ZSX3) apenas se movieron, cotizando a 1.392,62 +15,62 (+1,13%).El Acuerdo de Granos del Mar Negro, firmado entre Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía y las Naciones Unidas el año pasado, expiraba el 17 de julio. El tratado incluía dos partes. La primera tenía como objetivo facilitar las exportaciones agrícolas de Moscú y Kiev, dos de los líderes mundiales en el sector, que en conjunto representan más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales.Además, el pacto de granos estipulaba un corredor seguro a través de áreas marítimas controladas por la Armada rusa en medio de la operación militar. Esta parte se implementó en su totalidad, con decenas de millones de toneladas de granos, incluidos maíz, trigo, cebada y aceite de girasol por valor de más de 5.500 millones de dólares exportados a través de corredores seguros durante el año pasado.La segunda parte del acuerdo se refería a las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes. Sin embargo, este aspecto apenas se ha implementado, ya que Estados Unidos y la Unión Europea no lograron levantar o aliviar las restricciones de las sanciones que impusieron a Moscú.Como resultado, los bancos desconfiaban de emitir préstamos para la compra de grano ruso, las aseguradoras se negaron a proporcionar seguros por temor a las represalias de Washington y Bruselas. Además, el Rosselkhozbank de Rusia, centrado en la agricultura, permaneció desconectado del sistema SWIFT, lo que generó dificultades en los pagos internacionales. Teniendo todo lo anterior en cuenta, Moscú repitió una y otra vez que no prorrogaría el acuerdo a menos que se cumplieran sus demandas sobre la segunda parte del acuerdo.Otra cosa que debe mencionarse es que a pesar del argumento esgrimido sobre querer alimentar a las naciones en desarrollo vulnerables, la Unión Europea fue la principal beneficiada del Acuerdo de Granos del Mar Negro: el 38% de todos los cereales se envió a países europeos; otro 30% fue a Turquía; y 24% a China, según estimaciones de Naciones Unidas. Solo el 2% del grano se ha suministrado al Sur Global.

