https://sputniknews.lat/20230716/occidente-ya-no-esta-interesado-en-el-grano-ucraniano-1141611234.html

"Occidente ya no está interesado en el grano ucraniano"

"Occidente ya no está interesado en el grano ucraniano"

La indiferencia occidental respecto al pacto alimentario muestra que "ya no está interesado en el grano ucraniano", afirmó a Sputnik el analista político y... 16.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-16T17:02+0000

2023-07-16T17:02+0000

2023-07-16T17:02+0000

economía

📰 el acuerdo alimentario de estambul

crisis humanitaria

rusia

🌍 oriente medio

turquía

ucrania

aydin sezer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/10/1141613936_152:492:2919:2048_1920x0_80_0_0_b26b267728cb7461679de02e818aea00.jpg

Además, recordó que Rusia había aceptado prorrogar el acuerdo solo por dos meses, en lugar de cuatro, porque la parte de la iniciativa relativa al memorándum entre Moscú y la ONU no se está aplicando debido a la "posición negativa de Occidente que no muestra el debido tacto".Sezer destacó que la parte de la Iniciativa de Granos del Mar Negro relativa a la exportación de cereales ucranianos se está aplicando sin problemas porque Moscú no puso trabas a su aplicación a pesar de que una parte importante de los productos se exportó a países occidentales ricos en lugar de a los más pobres, incluidos países africanos."Occidente no responde a las condiciones de Moscú cuando su principal objetivo es endurecer el embargo contra Rusia. En este sentido, es bastante comprensible que Rusia no prorrogue el acuerdo. En mi opinión, Moscú tendrá razón", señaló.El analista político recordó que no se han cumplido las demandas de Moscú de reconectar Rosseljozbank al SWIFT, levantar las restricciones a los seguros de los barcos rusos, y muchas otras. La Iniciativa de Granos del Mar Negro, firmada por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU el pasado 22 de julio de 2022, prevé la exportación de cereales y alimentos ucranianos, así como de fertilizantes a través del mar Negro desde tres puertos, incluido el de Odesa. Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez fue prolongado el pasado 17 de mayo por dos meses. Las entregas totales de agosto de 2022 a junio de 2023 fueron de 32,8 millones de toneladas.No obstante, el pasado 17 de junio el presidente ruso, Vladímir Putin, comunicó a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, que no se habían cumplido los compromisos para eliminar los obstáculos a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos. Por su parte, el 21 de junio el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que no había requisitos previos para prorrogar el acuerdo sobre cereales.Rusia insiste en que se cumplan cinco condiciones para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio:

turquía

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 el acuerdo alimentario de estambul, crisis humanitaria, rusia, 🌍 oriente medio, turquía, ucrania, aydin sezer