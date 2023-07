Putin participará en la cumbre del grupo BRICS por videoconferencia

https://sputniknews.lat/20230719/putin-participara-en-la-cumbre-del-grupo-brics-por-videoconferencia-1141705870.html

"El presidente Putin decidió participar en la cumbre de los BRICS por videoconferencia. Será una participación en toda regla", señaló Peskov. El vocero también confirmó que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, asistirá a la cumbre de manera presencial. Más temprano, la presidencia sudafricana informó que "por mutuo acuerdo" el presidente Putin no asistirá a la cumbre, pero que la Federación de Rusia estará representada por Lavrov. Putin es objeto de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), relacionada con presuntos crímenes de guerra cometidos durante la operación militar especial rusa en Ucrania. Sudáfrica, como signatario del Estatuto de Roma de la CPI, se vería obligada a arrestar a Putin si pisa el territorio del país. Desde el Kremlin recalcaron que las decisiones de esa corte no tienen ninguna validez para Rusia. Cooperación de Rusia con KirguistánAsimismo, Peskov manifestó que Rusia tiene la intención de desarrollar las relaciones con Kirguistán a pesar de las posibles sanciones estadounidenses contra Biskek.Más temprano, el diario The Washington Post, citando a funcionarios estadounidenses, informó que la Casa Blanca estaba preparando medidas económicas para obligar a Kirguistán a dejar de exportar productos bajo sanciones que, supuestamente, llegaban a Rusia."Tenemos la intención de seguir desarrollando nuestras relaciones bilaterales con Kirguistán, que valoramos mucho, y también todos los formatos de nuestra integración conjunta", afirmó Peskov.El portavoz presidencial calificó a Kirguistán de un socio y un aliado cercano de Rusia. Además, Peskov enfatizó la integración que existe entre Moscú y Biskek "es de gran beneficio para el propio Kirguistán".

