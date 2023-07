https://sputniknews.lat/20230719/revelan-que-eeuu-va-a-la-zaga-de-china-en-12-tecnologias-criticas-y-la-diferencia-sigue-aumentando-1141703322.html

Revelan que EEUU va a la zaga de China en 12 tecnologías críticas, y la diferencia sigue aumentando

El rápido crecimiento tecnológico de China supone una amenaza para la base industrial de defensa de EEUU, cuyo índice de patentes se ha estancado en los... 19.07.2023, Sputnik Mundo

El informe detalla casi 200.000 millones de dólares de gasto público estadounidense en tecnologías clave en el año fiscal 2022, pero advierte de que Pekín sigue superando a Washington. Los 12 ámbitos de tecnologías críticas en las que se observa esta supremacía son:Govini descubrió que en 2022, en cada subsegmento de tecnología crítica, China adelantó a EEUU en patentes concedidas. Además, desde 2018, el número total de patentes del país asiático ha aumentado constantemente y ahora se encuentra en su tasa más alta. Mientras tanto, se indica que el nivel de patentes de EEUU en todos los subsegmentos de tecnología crítica, con la excepción de la modernización nuclear, ha disminuido en los últimos años."Las patentes son un indicador adelantado del dominio tecnológico en el futuro. Son la semilla para hacer nuevos descubrimientos que te colocan en la cima de la cadena alimentaria competitiva. Eso es lo que más me asusta porque China lo está haciendo mucho mejor que nosotros en cuanto al número total de patentes", comentó el exsubsecretario de Defensa que ahora es presidente de Govini, Bob Work, citado por Defense News.Además, el estudio mostró que algunos contratistas estadounidenses centrados en tecnologías críticas siguen dependiendo en gran medida de proveedores e inversores de China. En este sentido, la directora ejecutiva de Govini, Tara Dougherty, señaló que las 12 tecnologías críticas del informe dependen mucho de los suministros chinos.En la Cumbre sobre Inteligencia y Seguridad Nacional celebrada la semana pasada, el senador estadounidense Mark Warner afirmó que la seguridad nacional ya no significa "la nación con más tanques, armas, barcos y aviones"."Si no invertimos más, desde los semiconductores a las capacidades aéreas, [la inteligencia artificial], el análisis cuántico, la biología, la energía avanzada, todas estas son áreas en las que si China domina, eso supondrá una amenaza para la seguridad nacional, tanto en términos de su capacidad para extender su influencia o, francamente, para desconectarnos, como en todo lo demás", resumió.

