El candidato oficialista Sergio Massa "hará un gobierno de centro-derecha, pero moderado"

"Si Argentina no consigue una negociación más o menos aprobable con el Fondo Monetario Internacional, el país estalla", dijo a Cara o Ceca el reconocido...

El gabinete de Economía está en Washington, reunido con el staff de la entidad financiera, para intentar reestructurar un acuerdo que alivie las cuentas argentinas y permita así evitar el default.“Sergio Massa tiene que buscar que el Fondo no hunda al país y además convencerlos de que no será un enemigo. Se declara enemigo solo en el mundo de las palabras”, subrayó Victor Hugo Morales, en referencia al ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo.Aunque Massa no es de su agrado, Morales reconoció que puede ser un instrumento para el peronismo gane las elecciones.“No tengo un concepto favorable, pero hay que analizar el contexto. El peronismo encontró en él una figura en la que todos adhirieron, porque se piensa que es la única salida para que la coalición se pueda mantener en el gobierno”.El periodista descartó que la vicepresidenta y dirigente peronista Cristina Fernández de Kirchner haya perdido fuerza política por aceptar al actual ministro de Economía como candidato.Cristina "va a continuar siendo la líder del peronismo. Es ella la que le dice a su gente que avalar esta unidad es la mejor chance de mantener las ideas más cercanas en el poder. Fue su elección que vaya Massa. No fue por una derrota”.En referencia a la oposición de Juntos por el Cambio y del candidato libertario Javier Milei, el periodista marcó un proceso de derechización. “La extrema derecha que propuso Milei fue absorbiendo a la más republicana, que ahora también habla de represión en las calles, de evitar subsidios y volver a las privatizaciones. Estamos hablando de una derecha con mucha furia. Eso atañe a [Patricia] Bullrich, [Horacio Rodriguez] Larreta y Milei, con pequeñas diferencias entre ellos”.La huelga de actores y guionistas no para en HollywoodHollywood está paralizado por una prolongada huelga de los actores y guionistas tras el fracaso de las negociaciones con los grandes estudios.En Cara o Ceca nos comunicamos en con Felipe Torres Medina, escritor del programa Late Show con Stephen Colbert.“Pedimos una redistribución de la riqueza que generan nuestros productos. A los medios tradicionales, ahora se les suman las reproducciones en plataformas de streaming, y las compañías están ganando sumas absurdas de dinero, pero no se ve reflejado en los cheques de los escritores”.“Todos los late night shows están paralizados y no hay episodios nuevos. También hay series frenadas, como Stranger Things, cuya filmación no avanza hace más de 70 días. Para la temporada de otoño en EEUU, si todo sigue así, no va a haber nuevos programas de televisión”, agregó.

