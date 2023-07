https://sputniknews.lat/20230720/exdirectivo-del-fmi-argentina-debe-simplificar-su-tipo-de-cambio-para-alcanzar-un-nuevo-acuerdo-1141756723.html

Exdirectivo del FMI: Argentina debe "simplificar" su tipo de cambio para alcanzar un nuevo acuerdo

El exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Claudio Loser dijo a Sputnik que Argentina "tiene el peor sistema cambiario de América Latina"...

En entrevista con el programa Cara o Ceca de Sputnik, el economista argentino coincidió con el último informe del organismo que asegura que "se deben eliminar las prácticas de monedas múltiples y las restricciones cambiarias", en el marco de otras medidas macroeconómicas para mejorar "la estabilidad y la confianza".El economista enfatizó que "no cabe la menor duda de que no hay país en América Latina o en la mayoría del mundo con un sistema cambiario tan ineficiente" como el argentino, por lo que se hace necesaria la exigencia del FMI de que el país vaya hacia una "simplificación" de sus tipos de cambio. "Incluso con las presuntas consecuencias inflacionarias" que podría tener, ya que "la situación mejoraría después de tomar el remedio".Para Loser, el FMI ha mostrado "mucha flexibilidad" con Argentina en los diálogos de los últimos meses en busca de un nuevo acuerdo e incluso "entiende el problema de la sequía y las reservas negativas". Sin embargo, señaló el exdirector, el país sudamericano "no ha cumplido con ninguno de los objetivos" trazados por el propio actual ministro de Economía, Sergio Massa.El exjerarca del FMI se mostró cauto en relación a que China avance en una asistencia "significativa" a Argentina mientras Buenos Aires no logre acordar con el FMI.De todas maneras, Loser consideró que el FMI no tendrá problemas en recibir yuanes provenientes del swap aprobado por China para Argentina, ya que el gigante asiático "tiene una posición acreedora muy fuerte con el Fondo".Loser restó importancia a las diferencias internas que pueden existir dentro del FMI con respecto a hacer un nuevo acuerdo con Argentina. Si bien admitió que "las peleas internas en el Fondo siempre son muy fuertes sin importar el país", el organismo siempre acaba alcanzando "una solución más pragmática".La última comunicación del FMI se dio en el marco de una nueva ronda de negociaciones que llevó a varios funcionarios clave del Ministerio de Economía argentino a viajar a Washington. Entre los enviados para hacer avanzar los diálogos están el viceministro Gabriel Rubinstein y el vicepresidente del Banco Central Lisandro Cleri. De acuerdo a la agencia oficial de noticias Télam, el propio ministro Massa viajaría en busca de cerrar un acuerdo.Según la misma agencia, el Gobierno argentino busca asegurar un adelanto de cerca de 8.500 millones de dólares para hacer frente a desafíos económicos derivados de la sequía y el impacto del proceso electoral. El desembolso estaría dentro de la reformulación del acuerdo vigente, que a su vez implicó una refinanciación del pago de los 44.000 millones de dólares entregados por el FMI a Argentina en 2018.

