El dólar paralelo superó por primera vez los 500 pesos en Argentina: ¿qué tan grave es?

El dólar registró un nuevo récord en Argentina, al superar los 500 pesos por dólar en el mercado informal o 'blue'. El economista argentino Leonardo Piazza... 12.07.2023, Sputnik Mundo

El dólar paralelo o blue superó por primera vez la barrera de los 500 pesos argentinos, un extremo histórico desde la consolidación del mercado informal de la divisa estadounidense en el país sudamericano.El tipo de cambio informal había cerrado la jornada el 11 de julio a 498 pesos argentinos por cada dólar y superó los 500 pesos por unidad estadounidense durante la jornada de este miércoles 12, cuando incluso alcanzó los 503 pesos en su cotización de cambio. Así, el dólar blue llegó a trepar más de 10 pesos desde el 10 de julio, cuando inició el día a 490.En diálogo con Sputnik, el economista y consultor argentino Leonardo Piazza consideró que el alza "no llama la atención en el escenario de una macroeconomía desestabilizada y desequilibrada como la que tiene hoy", producto de desajustes entre el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación.Para el experto, el aumento del dólar informal no resulta novedoso en un escenario de inflación de 7% mensual como el que atraviesa Argentina. Incluso, señaló que la moneda estadounidense en el mercado paralelo ha tenido crecimientos por debajo de la inflación, al considerarlo en periodos cortos de tiempo."En el mes de junio, el dólar paralelo pasó de 489 a 493, por lo que creció el 0,61% cuando la inflación fue de 7%. Es decir que el que compró dólares el 1 de junio y los vendió el 30 de junio perdió contra la inflación", ejemplificó.Piazza apuntó que el dólar paralelo "representa a no más del 10%" de las transacciones del mercado formal, por lo que la moneda blue no ocupa una gran porción del mercado, aunque reconoció que este tipo de divisa estadounidense funciona como "un termómetro" de la economía en el país sudamericanoAlgo similar sucede con los formadores de precios y "el famoso 'te aumento por las dudas si está aumentando el dólar blue'".De todos modos, Piazza enfatizó que más allá del "asombro" que el incremento del dólar paralelo causa en los medios de comunicación, no resulta tan significativo desde el análisis macroeconómico, en un escenario en el que, según el analista, la candidatura presidencial del ministro de Economía Sergio Massa aporta "alguna certidumbre en el mercado".En este contexto, el economista y director de LP Consulting mantiene un "moderado optimismo" de que el dólar blue "seguirá a la inflación al menos hasta fin de año" y mientras Argentina atraviesa un nuevo proceso electoral, que renovará a los inquilinos de la Casa Rosada, sede del poder ejecutivo nacional. Por eso, consideró que, en promedio, el dólar paralelo tendrá incrementos similares al de los precios, a razón de un 7% mensual.El experto señaló además que el Gobierno actual mantiene esfuerzos para evitar una corrida cambiaria que pudiera restarle posibilidades electorales a Massa. "Por eso Massa está haciendo mucho esfuerzo para conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le adelante 7.000 u 8.000 millones de dólares como herramienta para contener alguna corrida cambiaria que pueda darse en agosto o septiembre", advirtió.

