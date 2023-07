https://sputniknews.lat/20230708/turismo-receptivo-la-apuesta-de-argentina-para-salir-de-la-crisis-por-falta-de-dolares-1141350948.html

Turismo receptivo: la apuesta de Argentina para salir de la crisis por falta de dólares

En medio de una flagrante escasez de divisas, el Argentina promueve el ingreso de turistas foráneos para reforzar las reservas. Con cifras que ya superan las... 08.07.2023, Sputnik Mundo

Los cuatro climas; la cordillera y el mar; el tango y folklore; las empanadas y el vino. El amplio abanico de atracciones que Argentina ofrece al exterior podría constituir una clave para paliar la adversa situación económica que enfrenta el país. La tierra del petróleo y el gas en Vaca Muerta (sur) y del litio en el norte, ahora centra su atención en el auspicioso potencial del turismo receptivo.En la primera mitad del 2023 arribaron al país alrededor de 3,4 millones de turistas, que generaron un impacto económico de más de 2.500 millones de dólares, los cuales representan un vaso de agua en el desierto para un Banco Central que ya registra reservas netas negativas tras la sequía más devastadora del último siglo, que impactó de lleno en las exportaciones agropecuarias y mermó el ingreso de divisas por este concepto.Los datos provistos por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación —que exhiben que las cifras del segundo trimestre ya superaron a las de la prepandemia, en 2019— llevaron al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, a sentenciar que "el turismo se convirtió en uno de los motores vitales para el desarrollo económico del país".Sin bandera partidaria"El turismo internacional hoy es crucial para generar los dólares que nos faltan. Es uno de los cinco elementos importantes que cualquier Gobierno debe tener en cuenta, y debe ser visto como una política de Estado", indica a Sputnik Ricardo Sosa, titular del Instituto Nacional de Promoción Turística de la Nación.El entusiasmo manifestado por los representantes del sector público se replican en el privado. En diálogo con Sputnik, el presidente de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, Andrés Deya, afirma que "el sector viene creciendo sostenidamente: la pauta la da el hecho de que todos los candidatos de las elecciones presidenciales de este año están haciendo hincapié en esto".De acuerdo al último reporte de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística del Ministerio de Turismo y Deportes, se realizaron más de 619 mil viajes de turistas no residentes a la Argentina en abril de 2023, un incremento interanual del 105,2%. Durante el mismo periodo, hubo alrededor de 531.000 viajes de turistas residentes argentinos hacia el exterior.Directo al bolsilloEn un país que atraviesa una inflación interanual del 114% —con los segundos salarios más bajos de la región, pese a los niveles récord de empleo—, cada dólar que refuerce las reservas es imprescindible. Sin embargo, más allá de las divisas, el impacto se siente directamente en las zonas afectadas.De acuerdo a los últimos datos del Panorama mensual del Trabajo Registrado, el sector hotelero-gastronómico lideró el crecimiento interanual del empleo registrado, con un incremento del 16,7%, el mayor aumento alcanzado por este segmento en la historia.Consultado por Sputnik, el economista, consultor y director de la maestría de Turismo y Economía de la Universidad de Buenos Aires Pablo Singerman destaca que "el turismo es una de las actividades económicas más importantes de la Argentina en cuanto a la creación de empleo en las economías regionales".Sin fronterasEl informe presentado por el Gobierno nacional exhibe un cambio no solo cuantitativo —por el incremento de los extranjeros que vacacionan en el territorio—, sino también cualitativo: además del valioso aporte de los países limítrofes, empieza a configurarse la tendencia creciente de turistas extracontinentales que eligen a la Argentina como destino.De acuerdo con Ricardo Sosa, "Argentina siempre ha sido dependiente de los vecinos, que aportaban tradicionalmente el 65% de todos los turistas extranjeros que llegaban a nuestro país. Pero este año vemos que España, Canadá, Estados Unidos y Rusia empiezan a posicionarse entre los principales países de origen".El fenómeno tiene diversas explicaciones, entre las cuales destacan las económicas. La devaluación de la moneda local por la aceleración inflacionaria con respecto al dólar torna atractivo al país como destino turístico. En palabras de Singerman: "Que el peso se haya devaluado es una ventaja para el extranjero, porque nuestros precios son muy competitivos a nivel global".Sin embargo, la apuesta sostenida por exhibir las atracciones locales también se mantiene intacta como política de Estado. Sosa se enorgullece al afirmar que "Argentina tiene destinos y productos que son icónicos a la hora de la promoción extranjera: el folklore, la gastronomía y el vino son elementos atractivos en todos los mercados donde estamos trabajando".De sur a norte, en primera personaMartín Lago tiene 43 años y es la tercera generación a cargo del hotel Carlos V en Bariloche, icónico destino turístico ubicado en la provincia de Río Negro (sur), en plena Patagonia argentina. Desde 1978 su familia administra las instalaciones de un establecimiento que funciona como termómetro del turismo de la ciudad.Al otro lado del teléfono, Martín comparte su experiencia con Sputnik: "La pandemia marcó un antes y un después para nuestro hotel. Antes del 2020 Bariloche era un destino que estaba muy consolidado en la temporada alta, pero que se amesetaba durante el resto del año. Hoy hay afluencia durante todo el año".Para Martín, por fuera de las atracciones ligadas a los paradisíacos lagos y montañas con los que cuenta la zona, el factor humano resulta crucial: "Muchas veces son familias las que tienen emprendimientos turísticos y eso se nota en el trato y la cercanía, que cautivan a los extranjeros. El barilochense es muy cálido con los turistas, y eso se nota en la predisposición por atenderlos de la manera más amable posible".A más de 2.200 kilómetros de distancia —casi en el extremo norte del país— Mariana Farjat conversa con Sputnik desde el Gran Hotel Presidente de la provincia de Salta, famosa por sus cerros, su arquitectura colonial y la gastronomía tradicional. A cargo del hotel desde hace dos décadas, la joven vio crecer la industria turística de primera mano."Cada vez recibimos más extranjeros, si bien la mayoría de los turistas siguen siendo nacionales. Vienen muchos grupos de amigos o parejas, pero también hay un fuerte atractivo para adultos mayores que quieren descansar al lado de paisajes imponentes", explica ante la pregunta de este medio.Entre las razones que hacen de la provincia un destino predilecto de los extranjeros, Mariana destaca dos factores: los paisajes y la amabilidad de los residentes. "Al nuestro lado tenemos la cordillera de los Andes, y eso vende de por sí. He escuchado a muchos alemanes o incluso suizos sorprendidos por los paisajes de la provincia. Pero también el norteño es de por sí cálido, y eso es fundamental para hacer sentir cómodos a los turistas".Pese a la distancia geográfica entre ambos destinos turísticos, ambos entrevistados destacan la importancia de pensar a la industria a nivel nacional, más allá de las cualidades locales. Según Martín, "el país es un todo: nadie vendría desde Europa para conocer exclusivamente Bariloche, sino que lo que se busca es recorrer el territorio en su totalidad. Hay una revalorización de nuestro país muy importante para trabajar".

