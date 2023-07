https://sputniknews.lat/20230706/baterias-de-litio-el-paso-clave-de-argentina-hacia-la-industrializacion-del-oro-blanco-1141309066.html

Baterías de litio: el paso clave de Argentina hacia la industrialización del 'oro blanco'

Pasar de exportador de materia prima a creador de valor agregado: el eterno desafío que afronta Argentina en diversas esferas productivas parece haber dado un giro en un recurso altamente demandado a nivel global. La inauguración de la primera fábrica nacional de celdas y baterías de litio —prevista para septiembre— concentra todas las miradas en un sector estratégico por su potencial desarrollo.Situada en la ciudad bonaerense de La Plata (este), la Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas de baterías de ion-litio (llamada UniLib) tendrá capacidad para abastecer de energía hasta 2.500 viviendas y 400 vehículos eléctricos. Será la primera fábrica de este tipo en Latinoamérica.Argentina integra junto con Bolivia y Chile el denominado Triángulo del Litio, región sudamericana que concentra más del 65% de las reservas del metal a nivel mundial. El país austral es el segundo con mayores reservas del planeta, con 20 millones de toneladas, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Sin embargo, la industrialización del recurso hasta ahora constituía una tarea pendiente, con el fin de incrementar el valor del producto exportable.La planta en cuestión ofrecerá una capacidad anual de 15 megavatios-hora (MWh) al año, los cuales —complementados con los 75 MWh que ofrecerá otra fábrica en construcción en la provincia de Santiago del Estero (norte)— permitirán atender la demanda para el almacenamiento eólico y solar, además de la incipiente demanda de baterías para motos eléctricas, si bien aún es un mercado pequeño.Para la concreción del proyecto, el Estado nacional compró litio que había sido extraído en la provincia de Catamarca (norte) a la empresa minera de capitales estadounidenses Livent. Esta adquisición fue el primer paso para un trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de La Plata, Y-TEC —la empresa de tecnología de la firma Yacimientos Públicos Fiscales (YPF)— y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).Paso a paso"Este es una instancia fundamental: estamos demostrando que Argentina tiene la capacidad para fabricar las celdas que componen las baterías", afirma a Sputnik Roberto Salvarezza, presidente de Y-TEC y de YPF Litio, y exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (2019-2021).Si bien la escala de producción es notablemente pequeña en comparación a las plantas que están desarrollándose centralmente en China, Japón y Estados Unidos, la inauguración de la fábrica reviste un carácter estratégico por su efecto en el largo plazo, al habilitar el know-how crucial para el desarrollo de esta tecnología.Consultado por Sputnik, Víctor Delbuono —exfuncionario de la Secretaría Nacional de Minería e investigador del Centro de Estudios Fundar— considera que "esto es parte de un proyecto de investigación: aún no está pensado tanto para competir vendiendo baterías, sino para probar la producción. Sin dudas es un hito muy importante en términos del aprendizaje tecnológico que implica".La industrialización y sus límitesCon el crecimiento de la producción del recurso como norte, Salvarezza considera que el desafío consiste en profundizar las inversiones en el desarrollo científico: "Argentina tiene que agregar innovación y tecnología a su producción industrial. Esa es la regla en todos los sectores productivos, pero sobre todo en el litio".De acuerdo con Delbuono, los potenciales frutos del crecimiento del sector ya emergen en el horizonte: "Lo interesante es que hay seis proyectos en construcción en todo el país, lo que podría llevar a triplicar la capacidad de producción actual en el mediano plazo".Sin embargo, la industrialización total del recurso está aún lejos de convertirse en una realidad. No solo por las inversiones requeridas para su desarrollo, sino porque todavía no existe un mercado local lo suficientemente grande para absorber la producción."Industrializar todo el litio implicaría tener en Argentina una demanda para estas celdas que hoy no existe: nuestro sistema de transporte no está preparado para una adopción masiva de electromovilidad, y eso lleva años. Entonces hoy la principal oportunidad para Argentina está en producir y exportar litio", señala el investigador.Agua en el desiertoAnte una profunda crisis económica vinculada a la escasez de reservas de dólares en el Banco Central —reflejada en una inflación del 114% interanual, récord en 31 años—, Argentina ve en el potencial exportador del litio una llave para incrementar las arcas públicas.Según Salvarezza, "el carbonato de litio va a ser una importante fuente de divisas para el país, pero también la inversión en la producción de baterías. Es exportación pero también agregación de valor".Refiriéndose a los números concretos, Delbuono sostiene que, aun ante la caída en el precio internacional respecto a los valores récord alcanzados durante el 2022, "si se mantuviera un precio de 20.000 dólares la tonelada, por ejemplo, dentro de unos seis años podríamos generar 5.000 millones de dólares de exportaciones anuales, que es un saldo similar al que ofrece hoy el complejo petrolero". La atención no se posa exclusivamente en el salto cuantitativo que supondría la venta al exterior de las baterías, sino también en el cambio cualitativo de las exportaciones, hoy limitadas casi exclusivamente al complejo agroexportador.Bajo la óptica del investigador, "lo fundamental es diversificar la canasta exportadora tanto en términos del tipo de productos como en términos geográficos. Hoy siete de cada 10 dólares que se exportan en Argentina salen de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe [centro]. De tener un complejo de litio, incluiríamos al norte del país, donde se encuentra la mayoría de las reservas".Pies en la tierraEl auspicioso futuro del desarrollo del litio contrasta con las críticas de las comunidades de pueblos originarios que salieron a protestar contra la explotación del recurso en sus territorios.Según Salvarezza, el Estado nacional está comprometido a escuchar su voz: "Creemos que todos los procesos vinculados a la minería deben tener licencia social. Cualquier proyecto va a nacer del diálogo con las comunidades para el cuidado del ambiente. Ninguna iniciativa que se vaya a avanzar va a ocurrir sin que tenga el respaldo correspondiente"."YPF tiene 100 años de historia en el país. Ha sido el origen de muchas ciudades del sur y norte de la Argentina, y siempre funcionó como un articulador social central. Las inversiones en litio pueden ser ambientalmente sostenibles, evitando el conflicto con los pueblos residentes en esas áreas", explica el titular de la división especializada en el recurso.

