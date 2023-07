"La disponibilidad es enorme": el alza preocupante de las apuestas online entre jóvenes argentinos

https://sputniknews.lat/20230711/la-disponibilidad-es-enorme-el-alza-preocupante-de-las-apuestas-online-entre-jovenes-argentinos-1141423505.html

De la mano de la inversión en publicidad y patrocinio a los equipos de fútbol, el 'boom' de las casas de apuestas 'online' se instaló definitivamente en el... 11.07.2023

En algún momento la transmisión de partidos de fútbol se convirtió en una vidriera de publicidades de casas de apuestas deportivas online. Tras prohibiciones en España e Italia por el peligro que representaban en relación con el crecimiento de la ludopatía, el mercado que creció exponencialmente durante la pandemia llegó a Sudamérica para quedarse y Argentina no es la excepción.La primera división de la liga argentina de fútbol está plagada de patrocinadores vinculados al negocio: la firma BetWarrior auspicia al seleccionado nacional, mientras que Codere hace lo propio con River Plate y otros equipos de la liga local. El flamante anuncio de que la sueca Betsson imprimirá su marca en la camiseta del Club Atlético Boca Juniors solo confirma la tendencia.El país austral es terreno fértil para este mercado. Legalizado por el Gobierno nacional en 2021, el juego online no hizo más que crecer en los últimos dos años. Sin embargo, la experiencia global presenta un sinfín de alertas al respecto. Según el informe Global Online Gambling Market-Pronósticos de 2022 a 2027, la cantidad de apostadores está aumentando "a un ritmo considerable". Si en 2020 el negocio facturaba unos 65.000 millones de dólares, para 2027 se acercaría a los 130.000 millones, el doble.De acuerdo con reportes locales que citan a la empresa Playtech —una compañía de desarrollo de software de juegos de azar—, el 84% de los argentinos que participan de estas plataformas de apuestas online "nunca recibió una advertencia sobre su comportamiento y los posibles riesgos de generar una adicción". Se trata del porcentaje más alto en toda la región.En tanto, el 7% de los conciudadanos padece ludopatía —el trastorno psicológico derivado de la adicción a las apuestas—, según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Otra porción significativa la componen ludópatas en recuperación. Ante el crecimiento exponencial del negocio, los especialistas advierten el riesgo que supone su avance.Visibilizar el problema"Hasta hace poco este problema no existía en el consultorio. Hoy viene una infinidad de padres con grandes deudas de chicos que empezaron a apostar en sus casas y de pronto perdieron todo", indica a Sputnik el psiquiatra Federico Pavlovsky, especializado en adicciones.El médico identifica que el punto de quiebre del flagelo en Argentina fue el campeonato mundial de fútbol del 2022, que coronó a la nación como la mejor del mundo el 18 de diciembre de 2022, tras derrotar a Francia en tanda de pénaltis."Antes del Mundial esto prácticamente no existía. Ahí empezó una campaña publicitaria feroz y este mundo se expandió exponencialmente, apuntando específicamente a los adolescentes, que consumen mucho deportes y videojuegos deportivos", explica el psiquiatra.La señal llegó a las autoridades. Consultado por Sputnik el defensor Juan Gossen, integrante del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, sostiene que "si bien todavía no hay estudios que determinen qué universo de jóvenes es el más tendiente a caer en la ludopatía por estas vías, definitivamente sabemos que estos mecanismos ejercen una particular atracción hacia los más chicos".Si bien ninguna franja etaria está exenta de caer en problemas vinculados a las apuestas, en el caso de los adolescentes las dificultades se profundizan. Según Pavlovsky, "si los jugadores son personas que están en pleno crecimiento, el impacto puede ser todavía mayor. Desde el punto de vista neurobiológico, se desarrolla un modelo de pensamiento diseñado para un mundo digital, efímero, atractivo visualmente y muy intenso"La tormenta perfectaSi el diagnóstico de la situación luce claro y unánime, las razones que lo explican hablan de un fenómeno multicausal. Pavlovsky sentencia que "estamos ante la tormenta perfecta: el uso de datos masivos en internet, el desarrollo de los algoritmos, la inteligencia artificial y la publicidad segmentada favorecen la atracción de estas apuestas a los jóvenes y, sobre todo, a los más vulnerables".El rol de los actores públicos tampoco es inocente. La permanente alusión a las distintas casas de apuestas durante transmisiones de partidos o las menciones en manos de los principales influencers vía redes sociales generan efectos tangibles."Las apuestas deportivas están cobrando legitimación social desde que la publicidad las avala, entonces se vuelve atractivo al estar asociado a otros placeres recreativos previos, como el deporte mismo. Hay un acceso libre, permanente, indiscriminado, promocionado y legal: es un caldo de cultivo que no tiene límites", dice el psiquiatra consultado.Si la evolución del mercado tuvo un punto de quiebre a nivel global, sin lugar a dudas este fue la emergencia sanitaria tras la propagación del coronavirus, desde inicios del 2020. Los registros oficiales así lo indican: "La pandemia implicó un incremento de los niveles de conectividad y, justamente por eso, trajo aparejado que se diera un aumento exponencial en las apuestas online a través de las distintas plataformas", dice Gossen desde la Defensoría provincial.Un infinito abanico de posibilidadesSi la llegada de este negocio —y su instalación definitiva durante la pandemia— supuso un salto en la cantidad de jugadores, el cambio también fue cualitativo. Bajo este formato se diversifican las variables en las que se puede apostar.Según Pavlovsky, "el formato online abre alternativas que el juego tradicional no ofrece. Ya no se apuesta por resultado, sino por hecho deportivo: cuántos tiros libres, cuántas tarjetas amarillas, cuántos penales en el primer tiempo. Es un cambio cualitativo absoluto: cambió la fisonomía respecto a cómo se juega".Precisamente este interminable menú de opciones del que dispone el usuario para jugar es una de las claves del éxito de este formato. La abrumadora cantidad de información vinculada a las estadísticas de cada equipo en cada instancia del juego constituye una trampa para el apostador.En diálogo con Sputnik, el psicólogo Rodrigo Jaldo remarca que "las estadísticas son monetizadas a través de las apuestas. Los datos tienen un papel determinante: el acceso a estos ofrecen al jugador la sensación de control de la situación. El apostador siente seguridad para predecir el resultado de un evento, que, obviamente, no se puede conocer de antemano porque es una cuestión de probabilidades".Vigilar y regularAnte tan complejo panorama, la tarea que le toca al Estado luce desafiante. Si bien países como España e Italia lograron prohibir la publicidad de casas de apuestas en las camisetas de los equipos, la descentralización del negocio producto de las lógicas del juego online supone un incordio para regular el mercado."Las plataformas ilegales son el espacio donde más conflicto se genera porque ejercen un mecanismo de seducción a través de redes sociales, ofreciéndole a los más jóvenes que participen activamente. El peligro central consiste en que no están habilitadas por ningún organismo que pueda estar al tanto de la regulación. Es muy difícil de controlar porque trasciende a las fronteras nacionales", explica Gossen.Según Pavlovsky, no alcanza con prohibir el mercado dado que la experiencia indica los inconvenientes que esta decisión puede traer aparejada. "La legalidad no es la causa del consumo, porque hay un montón de drogas que son ilegales y la gente las consume igual: el caso de la Ley Seca en Estados Unidos lo demuestra. Sin embargo, la falta de regulación y la permanente publicidad aumenta el consumo: ahí debe apuntar el Estado", sostiene el psiquiatra.

