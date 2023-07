https://sputniknews.lat/20230720/miles-de-jinetes-conmemoran-centenario-del-asesinato-de-heroe-mexicano-pancho-villa--fotos-1141736772.html

Miles de jinetes conmemoran centenario del asesinato de héroe mexicano 'Pancho' Villa | Fotos

Miles de jinetes conmemoran centenario del asesinato de héroe mexicano 'Pancho' Villa | Fotos

MONTEVIDEO (Sputnik) — Miles de jinetes conmemoraron el 19 de julio el centenario de la muerte de Francisco 'Pancho' Villa tras ingresar a la histórica ciudad... 20.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-20T06:14+0000

2023-07-20T06:14+0000

2023-07-20T06:14+0000

américa latina

francisco "pancho" villa

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/14/1141736433_0:132:1156:782_1920x0_80_0_0_47e223cedf7e27f1e68598fea752af2f.jpg

"La cabalgata cumple 26 años y este año se conmemora la muerte de Francisco Villa entonces es parte de la motivación de venir", contó Héctor Lozoya, organizador de la Vertiente Norte de la cabalgata, a Sputnik. Lozoya y sus 70 jinetes partieron el 2 de julio de Ciudad Juárez, a 600 kilómetros de Parral, como lo han hecho desde hace 16 años, cuando comenzaron a participar del evento. El organizador contó que este año se unieron muchos jóvenes, quienes comentaban que aprendieron mucho más sobre Villa hablando con participantes de más edad, cuyas familias fueron parte de la revolución, que en sus estudios. Durante 17 días, los jinetes cabalgaron bajo un sol abrasador, a veces con 40 grados Celsius, mientras atravesaban el desierto de Samalayuca, en el norte de Chihuahua, pero el miércoles entraron triunfantes a Parral junto a miles de participantes venidos de todos lados de México. Villa, cuyo nombre era José Doroteo Arango Arámbula, fue una de las figuras más reconocidas de la Revolución mexicana, junto a Emiliano Zapata. Ya se había retirado de la vida política en 1923 cuando fue asesinado de 16 disparos en una emboscada en Parral al dirigirse a una fiesta familiar en automóvil.Tras los pasos de Villa en busca de un récordAtaviados con los típicos sombreros 8 segundos de vaqueros, los jinetes desfilaron durante cuatro horas por el centro histórico de Parral vitoreados por los habitantes de la ciudad que desafiaron el calor del verano (boreal) para participar de los eventos por el centenario de la muerte de Villa.El 'Centauro del Norte', como fue llamado por sus seguidores, tuvo una vida relativamente corta al morir a los 45 años, pero su participación en importantes batallas en la revolución contra el Gobierno de más de tres décadas del presidente Porfirio Díaz, quien renunció en 1911 y marchó al exilio, quedó grabada en la historia.La cabalgata, que este año buscaba marcar un récord Guinness con unos 10.000 jinetes, terminó la jornada con un evento masivo junto con la gobernadora del estado, María Eugenia Campos.La rama del norte de la cabalgata recorrió el mismo trayecto que hizo Villa durante sus batallas en la revolución y posteriormente.El exfuncionario estatal comentó que se llegó a reunir la cifra de jinetes buscada.Villa, designado general durante su etapa militar y criticado por muchos de sus opositores pasados y actuales por su crueldad, se convirtió en enemigo de EEUU al atacar en marzo de 1916 al pueblo de Columbus (Nuevo México, sur) con varios cientos de sus hombres como represalia por el apoyo de ese país al gobierno mexicano de entonces.Fueron repelidos por el ejército estadounidense en una batalla de seis horas y la incursión dio lugar a una invasión militar al estado de Chihuahua para capturar a Villa, que terminó 11 meses después sin lograr su objetivo.Villa también capturó al imaginario popular desde muy temprano en su carrera revolucionaria.En 1914 firmó un contrato con la productora cinematográfica The Mutual Film Corporation para utilizar su figura en la película The Life of General Villa, que fue estrenada en mayo de ese año en Nueva York pero se considera perdida.Su figura también aparece en novelas de la literatura mexicana.El Gobierno designó al 2023 como el Año de Francisco Villa y se han organizado festivales, ferias y coloquios sobre la figura del líder revolucionario.

https://sputniknews.lat/20230704/lo-que-odian-en-pancho-villa-es-la-revolucion-social-mexico-discute-su-centenario--video-1141200359.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francisco "pancho" villa, méxico