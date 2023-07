https://sputniknews.lat/20230704/lo-que-odian-en-pancho-villa-es-la-revolucion-social-mexico-discute-su-centenario--video-1141200359.html

"Lo que odian en Pancho Villa es la revolución social": México discute su centenario | Video

"Lo que odian en Pancho Villa es la revolución social": México discute su centenario | Video

El Gobierno mexicano declaró 2023 el "Año de Pancho Villa", en conmemoración de su centenario luctuoso. Numerosas voces opositoras criticaron la medida... 04.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-04T20:17+0000

2023-07-04T20:17+0000

2023-07-04T20:45+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

revolución mexicana

francisco villa

historia

pedro salmerón

álvaro obregón

morena

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/04/1141207666_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4c807c72cdb9e428b9ff7e60f94f6237.jpg

A finales del año pasado, durante el multitudinario acto en el Zócalo de la Ciudad de México para festejar sus entonces cuatros años de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 2023 sería el "Año de Pancho Villa", precisando que la imagen del guerrillero aparecería en todos los documentos oficiales.El homenaje no se quedó ahí: durante la primera mañanera del 2023, el presidente estrenó el nuevo logo oficial del Gobierno mexicano, protagonizado exclusivamente por el caudillo duranguense y la leyenda "El revolucionario del pueblo". El semblante de Villa, reproducido también en una estampilla alusiva especial emitida por el Servicio Postal Mexicano en el junio de este 2023, se ha hecho presente en cada conferencia matutina y evento oficial encabezado por el mandatario en lo que va del año.Además, tanto la Administración federal como la capitalina, también a cargo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunciaron una serie de actividades para conmemorar los 100 años del fallecimiento del revolucionario armado que se alzó en armas en el contexto de la revuelta popular contra el régimen de Porfirio Díaz: desde exposiciones itinerantes en museos y estaciones de metro, hasta foros de debate y ciclos de cine dedicados a la figura villista, que se realizarán desde junio hasta finales del año.La decisión de López Obrador no podía haber sorprendido a muchos: al bautizar a su periodo de gestión como la cuarta transformación, el presidente se autoproclamó como un continuador de los héroes de la Revolución (la tercera transformación en la historia mexicana, según su lógica, antecedida por la Independencia y la Reforma juarista), de la que el llamado "Centauro del Norte", como se conoce a Villa, fue uno de los principales protagonistas.Sin embargo, el entronizamiento de Pancho Villa impulsado por el gobierno de la 4T no le cayó bien a muchos. En numerosos diarios opositores se publicaron editoriales condenando la decisión de López Obrador de celebrar como héroe nacional a quien consideraban un "bandido y asesino", con el reconocido periodista y analista Héctor Aguilar Carmín declarando que su nombramiento como el personaje homenajeado del 2023 significaba un "trauma" para él como historiador y ciudadano, al tratarse de un "matón, psicópata y homicida" como no ha habido en la historia de México. Sumándose al coro de críticos del revolucionario, apareció en librerías mexicanas en los últimos meses una nueva biografía, titulada Crímenes de Francisco Villa. Testimonios, del historiador Reidezel Mendoza, detallando los presuntos asesinatos del revolucionario contre enemigos, mujeres y niños, lo que aportaría aún más argumentos a sus detractores.Pero ¿qué hay detrás de esta nueva discusión pública en México de parte de algunos de sus principales figuras políticas e intelectuales? ¿Se trata de un debate basado en versiones historiográficas contrapuestas sobre uno de los personajes mexicanos más polémicos? ¿O es una continuación de la polarización política en México entre el oficialismo y la oposición, pero trasladada a uno de los capítulos más prominentes de su historia?Una ideología contra lo popularPara el historiador Pedro Salmerón, autor de la celebrada novela histórica La cabeza de Pancho Villa, el rechazo que provocaron en los últimos meses los homenajes del obierno al revolucionario tiene que ver con concepciones ideológicas antipopulares que todavía tienen un gran eco mediático e intelectual en México.El escritor Paco Ignacio Taibo II, actual director del Fondo de Cultura Económica (FCE) y quien publicó una extensiva biografía sobre Pancho Villa y hasta ha dirigido un documental sobre su vida, coincide que la apreciación del revolucionario está cruzada por cuestiones políticas."La leyenda negra que se construyó alrededor de Villa tuvo siempre como sustento el miedo a lo popular. El miedo a la insurgencia popular, el miedo a que en todo proceso hiperpolarizado como fue la Revolución mexicana las cosas se descarrilen y cambien", declara el divulgador de la historia mexicana y latinoamericana. "Y es cierto que Villa podía ser terrible a veces, y ser más rápido con la pistola que con la reflexión. Pero no era menos terrible [Álvaro] Obregón (militar revolucionario enemigo de Villa y posterior presidente de México), que, si entras a estudiar, mandó a fusilar a muchos más generales que Pancho Villa. Pero para los conservadores mexicanos, Obregón es un niño bueno", apunta.Entre la verdad y la leyendaDe acuerdo a los más serios conocedores de la vida de Villa, como el historiador austriaco Friederich Katz, quien le dedicó una monumental biografía de dos tomos, el "Centauro del Norte" fue en efecto mucho más que un presunto asesino o ladrón de tierras, siendo clave para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, poner fin a la explotación esclavista del campesinado y llevando a la práctica sus postulados sociales cuando gobernó el estado de Chihuahua.Sin embargo, a la vez que crecía el mito de Villa a lo largo y ancho del territorio mexicano, especialmente tras su muerte en una violenta emboscada ordenada por el entonces presidente Álvaro Obregón, también lo hacía la leyenda negra sobre su supuesta crueldad y sadismo, apunta Taibo II."Como podías encontrarte el nombre de Villa en una refaccionaria de automóviles perdida en una carretera en Querétaro, o con camiones en la ruta con la leyenda de '¡Viva Villa, cabrones!', las historias puestas a andar por los ganadores de la Revolución, la facción Obregón-Calles-Carranza, a la que le resultaba incómoda su popularidad, comenzaban a penetrar y propagarse en la sociedad mexicana con mucha eficacia", explica el autor de Temporada de zopilotes.Salmerón coincide en que presentar a Villa exclusivamente bajo una luz siniestra fue una estrategia deliberada por parte de los vencedores de la Revolución y el entramado de poder que los respaldaban, entre ellos Estados Unidos, considerado como la fuerza que instigó el crimen de Villa, pero el historiador cree que esa imagen negativa no se ha sostenido en el tiempo y que la mayoría de los mexicanos en la actualidad admira su figura."Es cierto que, tras la derrota militar y posteriormente el asesinato de Pancho Villa, los medios de comunicación y los testimonios históricos trataron de reducirlo a un mero guerrillero sin programa y un bandido despiadado", describe. "Pero esos odiadores están vencidos desde los años 1970, ante la contundencia de las investigaciones que han demostrado que las transformaciones centrales —derechos sociales, participación en la vida pública, reforma agraria, etc— experimentadas por el país a raíz de la Revolución tuvieron conexión directa con la revolución popular de los vencidos".Y concluye: "Muchos hechos muestran la persistencia del villismo después del fin formal del movimiento y del asesinato del caudillo: Pancho Villa y su División del Norte permanecen en la imaginación y el mito popular como el gran ejército de los desposeídos, como los vengadores de los pobres, como los únicos que invadieron Estados Unidos, como símbolo de 'lo mexicano', lo que quiera que esto sea. Por eso creo que el pueblo mexicano sigue gritando '¡Viva Villa!'”.

https://sputniknews.lat/20220220/un-samurai-en-mexico-la-historia-del-japones-que-colaboro-con-madero-y-pancho-villa-1121815598.html

https://sputniknews.lat/20221120/por-que-la-revolucion-mexicana-se-considera-la-precursora-de-la-revolucion-rusa-1132693351.html

https://sputniknews.lat/20221120/bisnieto-de-emiliano-zapata-luchamos-a-contracorriente-contra-un-zapata-oficial-y-mitificado-1132696244.html

https://sputniknews.lat/20211208/de-ladron-de-vacas-a-gobernador-el-paso-de-pancho-villa-por-chihuahua-1119116603.html

https://sputniknews.lat/20220131/esta-es-la-carta-que-emiliano-zapata-escribio-sobre-la-revolucion-rusa-1120967153.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

méxico, andrés manuel lópez obrador, revolución mexicana, francisco villa, historia, pedro salmerón, álvaro obregón, morena, 🎭 arte y cultura, 💬 opinión y análisis