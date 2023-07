https://sputniknews.lat/20230720/ucrania-y-occidente-se-enfrentan-a-una-derrota-devastadora-1141729133.html

"Ucrania y Occidente se enfrentan a una derrota devastadora"

La posibilidad de que el conflicto en Ucrania finalice con una negociación entre Moscú y Kiev se hace más latente ante la debilidad de la contraofensiva del... 20.07.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el experto en temas de seguridad, los comentarios realizados recientemente por el exasesor del gabinete del presidente ucraniano Alexéi Arestóvich, quien planteó la posibilidad de que Ucrania haga concesiones territoriales a cambio de que el país sea aceptado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), apuntan a permitir perfilar que la negociación sea una posibilidad más fuerte de lo que se pensaba en un inicio. En un artículo titulado "Ucrania y Occidente se enfrentan a una derrota devastadora", el analista apunta que la sugerencia del exfuncionario ucraniano llega en un momento crucial, pues la contraofensiva de Kiev, que lleva apenas poco más de un mes, se ha topado con varios problemas, entre ellos los retrasos en la ayuda militar prometida por Occidente a su aliado europeo. Clark asevera que para Ucrania, la contraofensiva está siendo "increíblemente difícil", pues carecen de cobertura aérea y jets que les permitan proteger a sus hombres en tierra y aire de los cazas rusos. Un factor que juega en contra de Kiev, agrega el especialista, es el tiempo, pues conforme avance el año y entre la temporada invernal, Rusia tendrá más margen para fortalecer sus defensas, tal y como lo hizo el año pasado. Clark afirma que los ojos de Occidente estarán puestos en la elección presidencial de EEUU el próximo año, lo que significa "una ventana de oportunidad más corta para Kiev de capitalizar su iniciativa en el campo de batalla". El 10 de julio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, informó que Ucrania había echado a andar su contraofensiva; sin embargo, dijo que los intentos de Kiev de doblegar a las Fuerzas Armadas rusas han fracasado. Hace un par de semanas, el diario estadounidense The New York Times señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania habrían perdido, durante las primeras dos semanas de una de sus contraofensivas, cerca del 20% de su equipo militar. Entre las bajas habría material que Kiev ha recibido de Washington y sus aliados en los últimos meses. El medio sostiene que, a pesar del cambio de estrategia por parte del Ejército de Kiev, "los soldados ucranianos luchan contra las formidables defensas rusas", las cuales han destruido vehículos blindados y tanques de fabricación occidental, de acuerdo con fuentes gubernamentales estadounidenses y europeas que hablaron bajo condición de anonimato.The New York Times calculó las cifras aproximadas de algunas de las brigadas ucranianas, con base en fuentes abiertas y contrastes con las bases de datos de Oryx, un sitio de análisis militar que ha registrado visualmente algunos de los equipos destruidos.

