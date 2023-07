Brasil registró el número más bajo de muertes violentas en más de una década

"En el estado de San Pablo, el número de homicidios con armas de fuego bajó considerablemente desde un episodio ocurrido en 2006, cuando el PCC promovió una rebelión que paralizó al estado y en particular a la ciudad. El gobernador de ese entonces, el actual vicepresidente Geraldo Alckmin, al parecer, al no haber documentos que lo acrediten, accedió a hacer un pacto de no agresión con el crimen organizado", dijo el entrevistado.