Moscú no descarta abordar con Ankara la navegación en el mar Negro en el futuro

Moscú no descarta abordar con Ankara la navegación en el mar Negro en el futuro

Poco antes del 21 de julio, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó su esperanza de examinar con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, el tema del pacto alimentario durante la visita del líder ruso a Turquía en agosto.El vicetitular de Exteriores ruso agregó que todas las naves en las aguas del mar Negro se someterán a inspecciones por si portan armas o no. Además, calificó de "peligrosa e imposible" la idea de que los buques turcos escolten las naves ucranianas con grano.Granos para ÁfricaAsimismo, Vershinin subrayó que Rusia tiene la intención de hacer todo lo posible para que los países africanos no sientan las consecuencias de la suspensión de la Iniciativa de Granos del Mar Negro."Por supuesto, se están haciendo contactos, esfuerzos, para que los países africanos no sientan ninguna consecuencia negativa en este sentido", afirmó Vershinin ante la prensa.Moscú, según destacó el vicetitular, entiende las preocupaciones de los países africanos y "no solo son comprensibles, sino que se tendrán plenamente en cuenta". Vershinin señaló que Rusia está trabajando en nuevas rutas para sus exportaciones agrícolas en medio del agravamiento de la situación en el mar Negro tras la suspensión del acuerdo de granos.El viceministro subrayó que Moscú mantiene "serios contactos con los países africanos sobre la entrega de cargamento ruso, incluido el grano". Vershinin recalcó que "en la actualidad, no hay contactos sobre una alternativa al acuerdo de granos"."Hemos expresado claramente nuestra posición: primero obtengamos los resultados de lo que negociamos durante este año y recibimos muchas promesas, y entonces podemos restablecer los esfuerzos conjuntos para suministrar granos al mercado mundial", concluyó.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses.Rusia formuló cinco requisitos para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.A falta de avances en esta materia, el Kremlin anunció el 17 de julio que Rusia suspende su participación en el acuerdo, pero está dispuesta a retomarla en cuanto se cumplan sus condiciones.

