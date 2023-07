https://sputniknews.lat/20230721/el-ejercito-busca-alinearse-con-lula-invitando-paises-latinoamericanos-a-ejercicios-militares-1141793663.html

El Ejército "busca alinearse" con Lula invitando países latinoamericanos a ejercicios militares

El Ejército brasileño anunció ejercicios militares con la presencia de EEUU, Nicaragua y Venezuela. Expertos comentaron a Sputnik por qué Brasil quiere reunir... 21.07.2023, Sputnik Mundo

La llamada Operación Paraná III se llevará a cabo a principios de agosto en el marco de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), que está bajo la presidencia brasileña para el bienio 2022-2023.Los ejercicios tendrán lugar en Foz de Iguazú, estado de Paraná, y consistirán en una simulación en vivo de ayuda humanitaria, informó el Ejército brasileño a través de su Centro de Comunicación Social. En el evento participarán especialistas de 16 países de las tres Américas, pero solo siete de ellos enviarán sus tropas: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y EEUU.La realización de los ejercicios es resultado de una iniciativa por parte de Brasil, que busca retomar un papel relevante en los asuntos hemisféricos."Se trata de un gesto importante del comandante del Ejército brasileño Tomás Ribeiro Paiva, que busca alinearse con la agenda internacional del gobierno", comentó a Sputnik la profesora del curso de Defensa y Gestión Estratégica Internacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Adriana Marques.En su opinión, las FFAA de Brasil pretenden reconstruir las relaciones con el gobierno, deterioradas desde los sucesos del 8 de enero, y tienen bastante capacidad de adaptación para hacerlo a corto y medio plazo."Las Fuerzas Armadas son bastante capaces de adaptarse, por lo que la relación con el Gobierno tiene todo por reconstruir a corto o medio plazo", dijo.La experta recuerda que, desde la presidencia de Michel Temer (2016-2018), las FFAA brasileñas tienen carta blanca para conducir su propia política exterior, que difiere de la propuesta por el presidente del país, Luiz Inacio Lula da Silva, y su asesor internacional, Celso Amorim.El hecho de que la Operación Paraná III reúna a países con diferentes orientaciones ideológicas no interfiere en su eficacia, considera la analista."Los países participan en estos ejercicios para recabar información sobre sus vecinos. Es necesario entender cómo se construyen los escenarios [de guerra]. Si el país se queda fuera, renunciará a esta valiosa información", detalló.La Conferencia de Ejércitos AmericanosLa CEA es una organización militar que reúne a todos los países soberanos del continente americano, a excepción de Cuba. Creada en 1960, en el marco de la Guerra Fría, la institución pretendía repeler a los grupos comunistas de la política hemisférica."Históricamente, la CEA siempre tuvo dos caras, como el médico y el monstruo. El lado del doctor es para intercambiar información sobre táctica y estrategia. El lado monstruo era para contener el comunismo en América Latina, a partir de iniciativas como el Plan Cóndor", afirmó a Sputnik el analista y consultor militar Pedro Paulo Resende.Implementado en 1975 por las dictaduras militares en ese entonces en el poder en América del Sur, el Plan Cóndor consistió en una serie de operaciones de inteligencia dirigidas por EEUU para eliminar opositores, disidentes, líderes sindicales y campesinos en el Cono Sur.En la actualidad, la CEA centra sus esfuerzos en preparar a los ejércitos del continente para que lleven a cabo operaciones de lucha contra el narcotráfico y reaccionen ante escenarios de fuerte inestabilidad política. Durante la Operación Paraná III, el escenario será un país ficticio situado en Suramérica, sometido a turbulencias político-económicas y catástrofes naturales."Existe un grave riesgo de anomia política en América Latina, debido al crimen organizado, derivado de los escuadrones de la muerte financiados por EEUU en nuestra región", explicó Resende.Según el experto, el poder establecido de países como Haití ya está siendo amenazado por el crimen organizado, lo que equivaldría a que las organizaciones criminales "Primeiro Comando da Capital [Primer Comando de la Capital] o Comando Vermelho [Comando Rojo] decidieran tomar el poder en Brasil".Aunque los ejercicios coordinados por Brasil utilizan Suramérica como escenario, los países centroamericanos son los más vulnerables a este tipo de amenazas.Washington tiene interés en controlar el abundante flujo migratorio de los países de la región, entre los que destacan Honduras, El Salvador y Guatemala, según los datos recogidos por el Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington.Sin embargo, Nicaragua es el país que ha dominado los titulares por su participación en la Operación Paraná III. En materiales como el publicado por la revista Veja, se cuestiona la legitimidad de realizar ejercicios con un país cuyas credenciales democráticas son cuestionadas por grupos políticos regionales."A pesar de que los medios se centran en Nicaragua, ese país no es el mayor problema en lo que se refiere a la emigración a EEUU, sino todo lo contrario. Podemos criticar algunas decisiones de la dirigencia nicaragüense, pero este es uno de los pocos países con una situación un poco más estable en América Central, junto con Panamá y Costa Rica", destacó Resende.Los expertos entrevistados por Sputnik coincidieron en que la participación de Nicaragua en los ejercicios no es inédita, ni debería sorprender a los analistas más atentos.La Operación Paraná III será la segunda fase de los ejercicios, realizados por primera vez en 2022 en el municipio brasileño de Cascavel, que contó con la participación de 12 ejércitos latinoamericanos.

