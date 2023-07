https://sputniknews.lat/20230721/el-gigante-taiwanes-tsmc-retrasa-la-produccion-de-semiconductores-en-su-planta-estadounidense--1141799834.html

El gigante taiwanés TSMC retrasa la producción de semiconductores en su planta estadounidense

Washington ha intentado en repetidas ocasiones adelantarse a Pekín en la actual carrera mundial por los chips, tratando de colaborar económicamente con Taiwán... 21.07.2023, Sputnik Mundo

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ha anunciado que pospondrá la producción en su nueva planta de semiconductores en el estado norteamericano de Arizona hasta 2025 debido a la escasez de mano de obra cualificada, lo cual parece ser un golpe a los intentos del presidente Joe Biden para captar más fabricación de microprocesadores a EEUU en medio de una disputa comercial entre Washington y Pekín.Durante una presentación de resultados financieros, el presidente de TSMC, Mark Liu, afirmó que la planta se enfrentaba a una escasez de trabajadores con los "conocimientos especializados necesarios para la instalación de equipos en una planta de semiconductores".La empresa, que fabrica chips para Apple Inc. y Nvidia Corp., declaró anteriormente que, en comparación con el año pasado, debido a la menor demanda de semiconductores los beneficios de TSMC en los últimos tres meses hasta finales de junio cayeron en torno a un 23%, hasta 5.800 millones de dólares.Las declaraciones de Liu se produjeron en el contexto de las últimas declaraciones de la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, sobre los semiconductores en relación con las cuantiosas inversiones realizadas por empresas estadounidenses fabricantes de chips en Vietnam, entre ellas Amkor, con sede en Arizona, e Intel, que cuenta con las mayores instalaciones de ensamblaje y pruebas en la ciudad vietnamita de Saigón.Yellen se encuentra actualmente de visita en Hanói (Vietnam) para tratar, entre otros asuntos, el fortalecimiento de la colaboración económica bilateral.Competencia de chips entre EEUU y ChinaEn los últimos años se ha observado una creciente competencia entre EEUU y China por prevalecer en la próspera industria mundial de chips, que puede alcanzar los 1,4 billones de dólares de ingresos en 2030, una carrera que se espera continúe en el futuro inmediato.Según la Casa Blanca, EEUU produce actualmente alrededor del 10%, mientras que China representa al menos el 15% de la producción mundial de semiconductores.Washington se esfuerza por ganar la carrera imponiendo más restricciones y ampliando las inversiones en la industria nacional de chips. En octubre de 2022, la Administración Biden puso en marcha las restricciones más amplias hasta la fecha a la industria de fabricación de semiconductores de Pekín, exigiendo licencias a aquellas empresas que exporten microprocesadores a China utilizando herramientas o software estadounidenses, sin importar en qué parte del mundo se fabriquen.Las restricciones fueron precedidas por la firma por parte del presidente Joe Biden de la ley bipartidista CHIPS and Science Act, que incluye más de 52.000 millones de dólares para las empresas estadounidenses productoras de semiconductores, así como miles de millones más en créditos fiscales para fomentar la inversión en el sector. El objetivo es evitar que los inversores estadounidenses contribuyan directa o indirectamente al desarrollo de la producción de microprocesadores en China.China, por su parte, anunció a principios de mes que restringiría las exportaciones a Estados Unidos de metales raros, como el galio y el germanio, que se utilizan para fabricar semiconductores.

