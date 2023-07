https://sputniknews.lat/20230721/los-campesinos-no-pueden-parar-la-tercera-toma-de-lima-tuvo-menos-convocatoria-de-la-esperada-1141772619.html

"Los campesinos no pueden parar": la tercera toma de Lima tuvo menos convocatoria de la esperada

La jornada de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte del miércoles 19 de julio no tuvo la concurrencia prevista por las organizaciones sociales... 21.07.2023, Sputnik Mundo

Voces consultadas por Sputnik reconocieron que la convocatoria de la tercera toma de Lima no llegó a las cifras de la primera y segunda movilizaciones, ocurridas a principios de este año y en el marco de la crisis política que atraviesa el país desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso determinó la vacancia contra el entonces presidente Pedro Castillo, decisión que ha generado desde entonces reiteradas muestras de repudio popular.No obstante, las organizaciones evaluaron los próximos pasos que darán para concretar sus demandas: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, sustituyente de Castillo; la disolución del Congreso; el llamado a una Asamblea Constituyente que renueve la carta magna vigente hoy en el Perú e implantada por Alberto Fujimori en 1993, y la liberación de todos los detenidos, incluido el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien permanece recluido en prisión preventiva desde su destitución.El Gobierno peruano, a través del ministro del Interior, Vicente Romero, estimó que solamente 21.000 personas se presentaron para marchar en Lima. "Los campesinos no pueden parar, porque cada día venden en los mercados sus productos", afirmó Rivas."Es la herencia del fujimorismo [presidente de Perú entre 1990 y 2000]. Nos han dejado inestabilidad laboral, con un 70% de peruanos que viven del comercio ambulatorio, viven de su venta del día", ahondó el coordinador de Runasur.De acuerdo al Ministerio del Interior, hubo 10 detenidos durante la jornada del 19 de julio y fueron siete los policías heridos. El Ministerio de Salud, por su parte, informó esa misma noche de la concurrencia, al menos, de 11 heridos.Aunque las protestas contra el Gobierno de Boluarte de este 19 de julio no alcanzaron la convocatoria esperada, las organizaciones sociales, campesinas y sindicatos elaboraron un cronograma de movilizaciones que —con mayor o menor intensidad— continuará hasta el último día de julio. Parte de los manifestantes saldrán otra vez a las calles el próximo sábado 22.Rivas explicó que una parte de la población ya "se resignó" a seguir con Boluarte hasta 2026, cuando debía concluir el mandato de Castillo. Si prevalece esta opción, "con la experiencia de Castillo y del Congreso tenemos que evaluar bien a qué candidato elegir a la presidencia. Ese candidato deberá tener la compañía de la mayoría del Congreso, para que de una vez por todas podamos iniciar una marcha en paz", evaluó.Camino por delanteLa periodista Betty Izaguirre, miembro del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular (Conaicop), consideró que en la movilización del 19 de julio "no ha tenido la contundencia que se hubiera querido". "Pero se entiende, porque muchos hermanos que vinieron aquí tuvieron que dejar sus actividades, mientras otros están procesados. De todos modos la participación ha sido masiva", ponderó.Los detenidos y heridos que se registraron en la tercera toma, sin embargo, destacó, no se comparan con la muerte de más de 60 personas durante la primera y segunda movilizaciones, a principios de este año.Izaguirre destacó que se agruparon policías en los tres ingresos a Lima, al norte, centro y sur, para pedir documentos y registrar a quienes llegaban para sumarse a la protesta, como una manera de desalentarla.División en las protestasLa periodista distinguió a dos sectores movilizados: "Uno dirigido por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), partidos políticos y movimientos populares que quieren el adelanto de elecciones y que se vayan todos del Congreso".El otro, "está integrado por movimientos populares, sindicales y regionales que exigen también el cierre del Congreso, que se vaya Boluarte, que sean ajusticiados quienes han asesinado a nuestros hermanos, también la liberación de los detenidos, entre ellos Pedro Castillo", preso en el penal de Barbadillo desde su destitución, para ser investigado por la Fiscalía por el delito de rebelión y conspiración tras la intentona del expresidente de disolver el poder legislativo peruano que terminó por deponerlo.Para este segundo sector, también debería volver a la presidencia Castillo, porque analizaron que no habría cometido ninguno de los delitos que le endilgan.Según una encuesta de IPSOS para el diario Perú21, Boluarte encara el rechazo del 79% de la población. Asimismo, el 85% de los encuestados repudiaron las acciones del Congreso.

