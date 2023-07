https://sputniknews.lat/20230722/no-es-un-vecino-facil-por-que-turquia-no-se-integraria-pronto-a-la-ue--1141826059.html

"No es un vecino fácil": ¿por qué Turquía no se integraría pronto a la UE?

"No es un vecino fácil": ¿por qué Turquía no se integraría pronto a la UE?

La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, señaló que la reelección del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en mayo pasado, constituyó... 22.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-22T20:04+0000

2023-07-22T20:04+0000

2023-07-22T20:04+0000

internacional

política

seguridad

turquía

annalena baerbock

recep tayyip erdogan

unión europea (ue)

otan

alemania

comisión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1c/1139957896_0:90:3078:1821_1920x0_80_0_0_91e214d3b1cce0df2a6c674ef7bd7895.jpg

La funcionaria comentó recientemente que es improbable que el camino de Turquía hacia la adhesión al bloque europeo se produzca pronto, ya que la nación gobernada por Recep Tayyip Erdogan se mantiene a distancia de los estándares de Bruselas a causa de sus "problemas de derechos humanos".La razón por la que Ankara no ha podido unirse a la UE "es porque importantes [criterios] que son esenciales para estas conversaciones no han sido cumplidos [por Turquía]", dijo Baerbock en declaraciones a la prensa en el marco de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del bloque en Bruselas. Explicó que esos criterios incluyen cuestiones de derechos humanos, y señaló que Turquía "no es un vecino fácil" de la Unión Europea. Admitió, sin embargo, que Ankara es un "actor global estratégicamente importante" en la "vecindad directa" de Europa y requiere de un enfoque especial en la diplomacia. Aunque Alemania está abierta a una reconciliación con Turquía y fomenta "un enfoque estratégico y con visión de futuro" entre el país y el resto de la UE, Baerbock indicó que son conscientes de que Europa "no es ingenua" y que el proceso no será fácil en estos "tiempos geopolíticamente desafiantes".Rusia ha recomendado a Turquía que rebaje sus expectativas sobre su ingreso a la UE. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que nadie quiere ver a Turquía en Europa. "Me refiero a los europeos", dijo el vocero.La semana pasada se informó que el presidente Erdogan había intentado influir en los miembros del bloque, ofreciendo su apoyo a la candidatura sueca a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Sin embargo, funcionarios de la UE, entre ellos el canciller alemán, Olaf Scholz, y la portavoz de la Comisión Europea, Dana Spinant, señalaron que ambos procesos no estaban relacionados. Erdogan aceptó la candidatura sueca a la OTAN, después de oponerse a ella durante más de un año.Turquía solicitó por primera vez la adhesión a la UE en 1987 para ser considerada candidata 12 años después. Pero su proceso de solicitud se congeló esencialmente en 2018, cuando Bruselas suspendió las conversaciones de adhesión debido a la crisis económica mundial

https://sputniknews.lat/20230710/erdogan-el-ingreso-de-turquia-en-la-ue-abriria-para-suecia-el-camino-hacia-la-otan-1141408959.html

turquía

unión europea (ue)

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, turquía, annalena baerbock, recep tayyip erdogan, unión europea (ue), otan, alemania, comisión europea