"Reciba a las madres de México": Buscadoras piden a AMLO reunión tras visita de Estela de Carlotto

"Reciba a las madres de México": Buscadoras piden a AMLO reunión tras visita de Estela de Carlotto

Madres integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México pidieron al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que las... 22.07.2023, Sputnik Mundo

En un video publicado en sus redes sociales, mujeres buscadoras festejaron la reunión de la activista argentina con el mandatario, a quien solicitaron las recibe para abordar la problemática nacional en torno a las desapariciones. "Lo que hoy pasa en México y viene pasando desde hace 15 años es igual o más grave de lo ocurrido en Argentina. Son más de 100.000 personas desaparecidas y más de 50.000 restos sin identificar", apuntan las buscadoras mexicanas. Frente a la crisis que aqueja al país, las autoridades de los tres niveles de Gobierno (municipal, estatal y federal) no han respondido de forma adecuada, acusaron las integrantes de la Brigada.El encuentro entre Carlotto y el presidente de México tuvo lugar este 21 de julio durante la conferencia matutina diaria del mandatario. Al tomar la palabra, la activista argentina hizo votos para que el Gobierno no abandone a los familiares de víctimas de desaparición. "Deseo que el presidente [de México] no abandone a la gente en esto. No tengo un consejo, pero sí el derecho como una abuela que soy y una sudamericana, [de decir] que quienes gobiernan es para al pueblo", dijo.Hasta este 21 de julio de 2023, en territorio mexicano suman 110.879 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con cifras oficiales. El estado de Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México son las entidades que concentran las cifras más altas de personas desaparecidas con 14.888, 13.002 y 11.691 personas en dicho estatus, respectivamente.

