El Parlamento cubano examina temas emergentes de la sociedad en la isla

LA HABANA (Sputnik) — Temas puntuales de la realidad cubana como la soberanía alimentaria, la recuperación energética y la lucha contra los altos precios... 23.07.2023, Sputnik Mundo

"Estas sesiones de la Asamblea tienen un mérito. No solo hemos abordado, con sentido de la urgencia y sin prejuicios, los problemas de nuestra difícil cotidianidad (...) lo hemos hecho sin abandonar asuntos pendientes, de carácter estratégico", expresó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ante el legislativo, citado por Asamblea Nacional en su cuenta en Twitter. Desde llamados a trabajar más y mejor, aumentar la producción y buscar acciones prácticas y menos burocráticas que permitan sacar del estancamiento a la economía nacional, los diputados cubanos pusieron sobre la mesa de discusión temas emergentes de los que la población espera respuestas a corto plazo.Soberanía y seguridad alimentariaRespecto a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, en el Parlamento cubano se reconoció que las 63 medidas aplicadas para dinamizar la producción agropecuaria no han logrado aún el impacto deseado en la producción de alimentos. En la presentación sobre el estado de la implementación de la ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia insistió que los organismos, entidades y órganos locales del Poder Popular deben asumir las responsabilidades que les corresponden jurídicamente en este asunto.Se hizo un llamado desde el Parlamento a que los planes anuales de la economía, entre ellos el inmediato de 2024, reflejen las potencialidades reales productivas de cada territorio en lo relativo a los procesos de siembra, producción, transformación, contratación y comercialización de alimentos.Recuperación energéticaEl país ha trabajado intensamente para reducir en más del 60% las afectaciones del sistema electro-energético, aseguró ante los parlamentarios el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy. De acuerdo al funcionario, se ha trabajado en la recuperación de la disponibilidad de las capacidades de generación, tanto de los motores de la generación distribuida, como de las plantas térmicas, con el objetivo de mantener al mínimo los apagones.El programa diseñado consideró como línea de trabajo principal, concentrar los mantenimientos a plantas térmicas y motores en el primer semestre del año, con el propósito de llegar al verano en mejores condiciones que el año anterior. Ese escenario, continuó, ocasionó serias limitaciones en el suministro de piezas de repuesto, materias primas y materiales, por no tener acceso a los financiamientos, ni a suministradores.También al impacto que ha tenido en el Sistema Eléctrico Nacional el incremento de la demanda y el consumo de energía eléctrica, que crece exponencialmente de un año a otro, por lo que se hizo un llamado a incrementar las políticas de ahorro, fundamental en el sector residencial.Control y regulación de preciosEntre los temas que se debatieron en esta sesión legislativa estuvo el control y regulación de los altos precios, uno de los renglones que más golpea a la sociedad cubana en estos últimos años, y que se mantiene en una espiral inflacionaria que parece no tener fin.Según el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, entre los factores que determinan el escenario inflacionario está el alza de los precios en el mercado mundial, derivado de las secuelas de la pandemia COVID-19 y las afectaciones al comercio exterior como consecuencia de los conflictos bélicos internacionales.A su vez, la situación se agrava más por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que EEUU impone a Cuba hace más de 60 años. Regueiro agregó que al cierre de 2022, el índice de precios al consumidor registró un incremento del 39%, tendencia que se mantuvo durante el primer semestre del año en curso.De acuerdo a un artículo publicado en el sitio web de la Presidencia, las soluciones para este negativo fenómeno se encauzan a través del Programa de Estabilización Macroeconómica, el cual busca la reducción gradual de estas distorsiones en correspondencia con la evolución de la economía.Entre las medidas que se aplican está la regulación de precios para una determinada nomenclatura de productos y su concertación con los diferentes actores económicos; la aprobación de bonificaciones de los impuestos sobre ventas y servicios cuando se alcance una reducción estable de los precios; y el control y exigencia a las entidades comercializadoras para ajustar sus márgenes comerciales a los límites establecidos.También reconoció que estas medidas en muchos casos resultan inefectivas por falta de control, supervisión y organización en los diferentes territorios. A esto se une una red de venta informal (mercado negro) de artículos de primera necesidad, ante la insuficiencia de abastecimiento en los comercios estatales, que mantienen elevados precios, fuera del control gubernamental.Durante esta sesión, el Parlamento de la isla aprobó el Código Penal Militar y una Política Integral de Atención a la Niñez y Juventudes, se examinó la liquidación del presupuesto de 2022 y se acordó un proyecto de acuerdo para estrechar los vínculos con los electores.

