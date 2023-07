La política económica de Biden encamina a EEUU a un "callejón de salida"

https://sputniknews.lat/20230723/la-politica-economica-de-biden-encamina-a-eeuu-a-un-callejon-de-salida-1141847103.html

El presidente de Estados Unidos volvió a pregonar su Bidenomics durante su visita a Filadelfia el 20 de julio de 2023. Según él, la prioridad de su equipo es "fortalecer a la clase media". Para ello, "se han creado más de 13 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el país", mientras que "el desempleo se ha mantenido por debajo del 4%" durante su Presidencia. Biden también citó el aumento de los salarios y señaló especialmente a los sindicatos y a los trabajadores estadounidenses, y casi igualó "el sueño americano" con los supuestos logros de su política económica. Sin embargo, el jardín no es tan de color de rosa como lo describe, apunta el doctor Jack Rasmus, académico del St. Mary's College de California."Estos 13 millones están volviendo a segundos y terceros empleos peor pagados. El Gobierno no mide a las personas con trabajo. Mide los puestos de trabajo. Así que, si añades un segundo o tercer empleo, bueno, parece que el empleo crece, pero sigue siendo el mismo trabajador el que tiene dos o tres empleos. Esa es la realidad del empleo", señala el experto. Sobre los salarios, asegura el 4% pregonado por Biden "es una media" y "está sesgado hacia arriba". Las personas en el 10% superior de la fuerza laboral están recibiendo mucho más del 4%. Y eso, por cierto, incluye gerentes y directores generales, supervisores, trabajadores de la tecnología y otros en algunas industrias. Y también hay algunos estados, estados azules (demócratas), que están subiendo el abismal salario mínimo. Por abajo y por arriba, hay crecimiento salarial. Pero en el medio no hay crecimiento salarial, pero la media es del 4%. Tiene buena pinta", continuó el economista.No, no se ha derrotado a la inflaciónDurante su discurso, el presidente de Estados Unidos se atribuyó el mérito de la reducción de la inflación al afirmar que ésta se ha ralentizado todos y cada uno de los meses del último año. "Estados Unidos tiene la tasa de inflación más baja de todas las grandes economías del mundo, del llamado G7", dijo Biden, añadiendo que había bajado del 9% al 3%, y que seguirá bajando más."¿Qué pasa con la inflación? [Biden] dice que la inflación es del 3%. La inflación de los alimentos, a pesar de la cosecha, es del 5,7%, casi el doble del 3%", continuó Rasmus. "Los alquileres son casi del 8%. Si nos fijamos en los servicios, que representan el 8% de la economía, están subiendo. El mes pasado fue del 6,2%, el anterior del 5,3%. Y ahora tenemos a la OPEP subiendo los precios del crudo. Tenemos la ruptura del acuerdo sobre el grano en Ucrania. Los precios de la vivienda residencial están subiendo. Las empresas siguen subiendo los precios", añade. Como ejemplo de lo anterior cita a General Mills, empresa de pan y bollería. Dicha compañía, dice, presumió de haber duplicado sus ingresos sin vender más productos, algo que solo puede lograrse subiendo los precios. "De este modo es que tenemos precios abusivos y ciertos indicios de que los precios van a subir y no a bajar".Crecimiento lento y sombríoEn lo que respecta al Producto Interno Bruto (PIB) —uno de los principales indicadores utilizados para calibrar la salud de la economía de un país—, el año pasado creció sólo un 1%, de diciembre a diciembre, según los economistas. Mientras tanto, la Reserva Federal prevé otro crecimiento del 1% este año."Piénsalo: lanzaron un estímulo fiscal y monetario de 8 billones de dólares a la economía y COVID en 2021-22", dijo el experto. "¿Qué obtuvimos a cambio? Un 1% [...] de crecimiento económico. Y se jacta del hecho de que, 'Oh, mira', ya sabes, 'estamos gastando todo este dinero'. Sí, está aplicando la austeridad, recortando programas sociales, y tres leyes de subvenciones de 1,65 billones de dólares a corporaciones, la Ley de Reducción de la Inflación, la llamada Ley de Infraestructuras y la Ley CHIP y de Semiconductores. Todas son grandes fondos para que las corporaciones inviertan". Según el especialista, todo eso se está financiera mediante políticas de austeridad y programas sociales, lo cual, desde su punto de vista, no le parece gran cosa, ya que "las cifras de empleo y salarios están manipuladas". El equipo de Biden socava el "imperio económico estadounidense"Según Rasmus, el financiamiento de Washington a Ucrania no es una buena idea. El economista señala que Estados Unidos ha gastado más de 200.000 millones de dólares para Kiev, añadiendo que gran parte de eso no aparece en el presupuesto debido a que es lo que se llama "las operaciones de contingencia en el extranjero". El país norteamericano, en tanto, sigue aumentando el gasto militar a costa de los programas sociales y mediante medidas de austeridad, señala el economista. También hay que añadir aquí más de 600.000 millones de dólares solo en intereses de la deuda, continuó Rasmus, añadiendo que en tres o cuatro años serán 900.000 millones de dólares. Además, el Gobierno estadounidense está teniendo déficit tras déficit, con la deuda nacional creciendo hasta 34 billones de dólares y más. "¿Cómo se puede sostener eso?", se pregunta el economista.Además, los BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— y otros países en desarrollo se están alejando gradualmente del dólar. Rasmus advirtió que, si la demanda de dólares se desploma realmente, eso repercutirá en la economía estadounidense, porque "no podrán conseguir financiación exterior para el presupuesto comprando bonos del Tesoro y demás". Según el experto, Estados Unidos se tambalea al borde de la crisis. En lugar de hacer realidad el sueño americano, la Administración Biden está socavando a su propio país, asegura el experto. "La historia demostrará que Joe Biden disparó al imperio estadounidense en su pie ahora con las sanciones y este conflicto en Ucrania, porque está socavando el imperio económico de Estados Unidos. Como he dicho antes, el alejamiento del dólar y el sistema internacional de pagos monetarios y el Fondo Monetario Internacional y todo lo que está ocurriendo. Ese tren ha salido de la estación y eso va a socavar el imperio incluso más que la política fiscal, que es grave, y la política monetaria, que está en un callejón sin salida", concluyó Rasmus.

