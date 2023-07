https://sputniknews.lat/20230723/mas-ayuda-para-kiev-alemania-enviara-municiones-para-los-tanques-antiaereos-gepard-1141833384.html

Más ayuda para Kiev: Alemania enviará municiones para los tanques antiaéreos Gepard

Más ayuda para Kiev: Alemania enviará municiones para los tanques antiaéreos Gepard

El Gobierno alemán entregará a Ucrania municiones de 35 milímetros para los blindados autónomos antiaéreos Gepard que ya le había suministrado en los últimos... 23.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-23T03:35+0000

2023-07-23T03:35+0000

2023-07-23T03:36+0000

defensa

ucrania

alemania

📰 suministro de armas a ucrania

tanques

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ industria militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/04/1c/1124963332_0:37:2496:1441_1920x0_80_0_0_f728b9177ccdd20308e09e9f30e37da6.jpg

Por su parte, el fabricante de armas Rheinmetall confirmó esa noticia, al señalar que enviará "en breve" un primer lote de las municiones para estos tanques con capacidad antiaérea.De acuerdo con Bild am Sonntag, en este primer lote de municiones se enviarán 40.000 proyectiles a las Fuerzas Armadas ucranianas este año.El periódico alemán explicó que había una escasez de este tipo de municiones porque los tanques Gepard son de la década de 1970 y dejaron de ser utilizados por el Ejército alemán, aunque aún contaban con algunos que fueron enviados a Kiev.Según la publicación, los ingenieros de Rheinmetall adaptaron otros proyectiles para ser usados en los tanques antiaéreos y tuvieron éxito en pruebas que ya se llevaron a cabo.De acuerdo con una nota del diario británico Financial Times publicada en diciembre pasado, Kiev ya recibió 30 cañones antiaéreos móviles Gepard y unos sistemas de defensa antiaérea IRIS-T y Nasams, pero necesitaría "cientos de unidades" de este tipo de armamento debido al agotamiento de las existencias, que resultan difíciles de encontrar en el mercado mundial.El Ministerio de Defensa de Alemania informó en junio pasado que tiene la intención de entregar a las tropas ucranianas otros 45 tanques antiaéreos Gepard en la recta final de 2023. Apenas a inicios de julio, Yuri Sak, asesor del ministro de Defensa de Ucrania, se quejó en una entrevista con el diario The Telegraph de que las fuerzas ucranianas carecen de armas de los aliados occidentales para hacer frente a las municiones de drones rusos como el Lancet."Nuestra inteligencia dice que los rusos han empezado a invertir más en la producción de estos drones. (...) Nos preocupa todo lo que pueda dañar nuestros equipos o suponer un peligro para nuestras tropas", reconoció.Sak detalló al diario que Occidente podría ayudar, por ejemplo, entregando a Kiev los sistemas de cañones antiaéreos alemanes Gepard y vehículos blindados australianos Hawkei de tracción a las cuatro ruedas, así como sistemas de guerra electrónica.Según el fabricante Krauss-Maffei Wegmann, los Gepard pueden usarse contra aviones de combate modernos, helicópteros de ataque, misiles teledirigidos y cohetes. También puede combatir con fiabilidad drones, se señala en la página de esta compañía de armas.Estos vehículos cuentan con radares independientes de vigilancia y seguimiento de objetivos, así como dos cañones automáticos dobles de 35 mm. Tienen un alcance de combate de hasta 6.000 metros, además de que son aptos para cualquier condición meteorológica.

https://sputniknews.lat/20230721/berlin-envia-10-tanques-leopard-y-3300-municiones-a-kiev-1141783942.html

ucrania

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, alemania, 📰 suministro de armas a ucrania, tanques, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ industria militar