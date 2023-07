https://sputniknews.lat/20230703/kiev-se-queja-de-la-falta-de-armas-para-combatir-los-drones-kamikaze-rusos-lancet-1141184821.html

Kiev se queja de la falta de armas para combatir los drones kamikaze rusos Lancet

Kiev se queja de la falta de armas para combatir los drones kamikaze rusos Lancet

Las tropas ucranianas carecen de armas de los aliados occidentales para hacer frente a las municiones merodeadoras rusas Lancet, según declaró Yuri Sak, asesor... 03.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-03T11:39+0000

2023-07-03T11:39+0000

2023-07-03T11:51+0000

defensa

ucrania

occidente

seguridad

the telegraph

australia

dron de ataque

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/04/12/1111303441_0:9:2956:1672_1920x0_80_0_0_2511f4162eac16ceb44b04992e63aafc.jpg

"Nuestra inteligencia dice que los rusos han empezado a invertir más en la producción de estos drones. (...) No alabemos a los rusos, pero estas armas no están mal. (...) Nos preocupa todo lo que pueda dañar nuestros equipos o suponer un peligro para nuestras tropas", afirmó.Según Sak, Occidente podría ayudar, por ejemplo, entregando a Kiev los sistemas de cañones antiaéreos alemanes Gepard y vehículos blindados australianos Hawkei de tracción a las cuatro ruedas, así como equipos de guerra electrónica. Al mismo tiempo, el asesor del ministro reprochó a Australia por intentar "encontrar algunos pretextos" para no enviar sus vehículos a Ucrania."Los equipos modernos de interferencia son un aspecto muy importante de nuestras capacidades antidrón. Pero tenemos un déficit de ellos, y contamos con nuestros aliados, y ojalá algún día tengamos más", lamentó Sak.Los políticos occidentales siguen diciendo que Ucrania debe derrotar a Rusia en el campo de batalla e intensifican las entregas de armas y equipos militares. El Kremlin ha respondido diciendo que la ayuda militar no solucionará nada en el fondo, y no hará más que prolongarlo.

https://sputniknews.lat/20230516/que-es-el-dron-kamikaze-lancet-y-por-que-es-tan-letal-1139482640.html

ucrania

occidente

australia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, occidente, seguridad, the telegraph, australia, dron de ataque, 📰 suministro de armas a ucrania