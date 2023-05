https://sputniknews.lat/20230516/que-es-el-dron-kamikaze-lancet-y-por-que-es-tan-letal-1139482640.html

¿Qué es el dron kamikaze Lancet y por qué es tan letal?

La munición merodeadora Lancet últimamente ha saltado a los titulares de los medios de comunicación como pieza clave del armamento militar en el actual... 16.05.2023, Sputnik Mundo

A lo largo de los últimos meses apareció una multitud de videos e informes de militares rusos que muestran el uso de vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento y ataque Lancet contra una serie de equipos militares ucranianos y occidentales. Desde obuses M777 de fabricación estadounidense y sistemas de defensa antiaérea Avenger hasta sistemas de misiles antiaéreos soviéticos Osa y lanzacohetes múltiples RM-70 de fabricación checa. El mes pasado, cinco sistemas de defensa antiaérea ucranianos fueron destruidos en el transcurso de 24 horas en la región de Jersón, entre ellos cuatro baterías antiaéreas S-300 de fabricación soviética y un cañón antiaéreo autopropulsado Gepard de fabricación alemana. Al parecer, se utilizaron Lancet para destruirlos a todos. Desde entonces, esos drones han adquirido una temible reputación de un arma que cambia las reglas del juego, robando a la artillería que la OTAN ha proporcionado a Kiev una de sus principales ventajas — la capacidad de disparar, replegarse y trasladarse rápidamente a otra zona para evitar el fuego de represalia ruso. Los observadores de defensa afirman que las redes rusas de mando, control, comunicaciones e inteligencia han aprendido a atacar automáticamente a la artillería enemiga utilizando los drones Lancet más cercanos inmediatamente después del lanzamiento, lo que puede reducir drásticamente el tiempo que tienen los artilleros ucranianos para retirarse de sus posiciones de tiro. ¿Quién fabrica los drones Lancet? Los Lancet fueron desarrollados por ZALA Aero Group, una empresa de defensa con sede en la ciudad rusa de Izhevsk conocida por la producción de drones y sistemas de interferencia para fines militares y civiles. ZALA es una filial del Consorcio Kalashnikov, que a su vez es una filial del gigante ruso de tecnología y defensa Rostec. El Lancet, presentado por primera vez en la exposición militar Army en 2019, es el último y más avanzado de los diseños de municiones merodeadoras de ZALA. Las aeronaves no tripuladas presentadas anteriormente, incluidos los grandes drones de reconocimiento con un diseño de ala convencional 421-20 y 421-09, y los pequeños en configuración de ala volante 421-04M, 421-08, 421-16, se entregaban no solo a las Fuerzas Armadas rusas, pero también a organismos civiles como el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.La empresa también fabrica helicópteros monorrotor y multirrotor, como los ZALA 421-02 y 421-06, destinados a la fotografía aérea, el reparto y la emisión y retransmisión de señales de televisión y radio. De hecho, el segundo de ellos fue diseñado para operar en condiciones árticas extremas. El Lancet no es el único dron kamikaze del arsenal de ZALA; el otro es el Kub, un dron de ataque de ala delta con una carga útil de tres kilos, una autonomía máxima de 30 minutos y una velocidad de entre 80 y 130 km/h.¿Cuál es el alcance máximo y la carga útil del Lancet, y a qué velocidad puede volar? El dron Lancet consta en realidad de dos variantes: el Lancet-3 y el Lancet-1. El Lancet-3 pesa 12 kilos, tiene una autonomía máxima de vuelo de entre 40 y 70 kilómetros, un tiempo de autonomía de 60 minutos, una velocidad de crucero de 80-110 km/h, una carga útil de entre tres y cinco kilos y un sistema único en el mundo que le permite acelerar hasta 300 km por hora mientras se sumerge sobre sus objetivos. El Lancet-1 es una versión miniaturizada del dron con un peso al despegue de cinco kilos, una carga útil de un kilo, una autonomía de vuelo de 40 km y un tiempo de autonomía de 30 minutos. La carga útil de los drones consiste en ojivas de alto poder explosivo, de fragmentación o termobáricas, que detonan antes del contacto para maximizar los daños. Los Lancets son fáciles de reconocer por sus alas en forma de X, que están unidas a un fuselaje alargado con un morro desmontable dotado de un sistema de guiado óptico. Funcionan con un motor eléctrico silencioso instalado en la cola y pueden lanzarse con catapulta desde tierra o desde buques de guerra en el mar.¿Cuánto cuestan los drones Lancet? Por razones que deberían ser obvias, ZALA no revela el precio de sus drones de la serie Lancet, y hasta que no se disponga de información oficial, las cifras que circulan por algunos medios de comunicación seguirán siendo sólo especulaciones. ¿Cómo se compara el Lancet con el dron estadounidense Switchblade? El Lancet-3 ha sido comparado con el dron Switchblade-600, una munición de merodeo de fabricación estadounidense utilizada durante más de una década por el Ejército del país norteamericano en Irak y Afganistán, y enviada a Ucrania entre las decenas de miles de millones de dólares de ayuda militar occidental a Kiev. El Switchblade-600 tiene una autonomía y un alcance de hasta 40 minutos y 40 km, respectivamente, una velocidad máxima de 185 km/h, una ojiva de fragmentación de alto poder explosivo en tándem de cuatro kilos y un peso al despegue de 15 kilos. Se maneja manualmente a través de un enlace vía satélite y tiene funciones autónomas.¿Se pueden bloquear o derribar los Lancet mediante las medidas de guerra electrónica?Los Lancet están equipados con un sistema de guiado óptico-electrónico y un sistema de localización por televisión. Rostec afirma que los drones llevan incorporada una protección antiláser que los hace "casi imposibles de interceptar y destruir". Los especialistas en drones señalan que la protección antiláser podría proceder de los materiales especiales utilizados para fabricar los drones, aunque la empresa ha mantenido sus propiedades en secreto. Las FFAA de Ucrania han estado estudiando formas de suprimir los drones mediante interferencias en determinados rangos de frecuencia. Sin embargo, al parecer esto sólo es posible mientras los drones autónomos están bajo control manual del operador.¿Qué tipo de objetivos atacan los Lancet? ¿Pueden atacar tanques? Los Lancet se han utilizado para atacar diversos objetivos, desde tropas enemigas y vehículos blindados ligeros hasta posiciones fortificadas de artillería y de morteros. Los ingenieros de ZALA han creado un sistema que han bautizado como "minería aérea", es decir, cuando varios drones sobrevuelan una determinada zona y acechan los objetivos en cuanto son detectados.El sistema ha demostrado su eficacia contra la artillería, así como las defensas aéreas estadounidenses y de la OTAN y, según los análisis de la inteligencia de fuentes abiertas, ha registrado impactos contra estaciones de radar y sistemas utilizados para controlar los drones Bayraktar TB2. Además, múltiples videos muestran su exitoso empleo contra tanques, camiones y vehículos blindados de transporte de tropas. ¿Tiene carencias el Lancet? El Lancet ha tenido un gran éxito en Ucrania, y algunos observadores de defensa rusos han llegado a calificarlo como el dron ruso de mayor éxito hasta la fecha. Pero los ingenieros de ZALA no tendrán la oportunidad de dormirse en los laureles, ya que incluso hoy Kiev y sus patrocinadores de la OTAN están sin duda trabajando en formas de tratar de derrotar estas armas. Las deficiencias conocidas de los drones incluyen una velocidad de vuelo relativamente baja, un tiempo de autonomía corto y la vulnerabilidad a los sistemas de guerra electrónica en ciertos rangos de frecuencia (como se ha mencionado anteriormente). ZALA ha demostrado que sigue trabajando para mejorar el Lancet, presentando el verano boreal pasado los drones Lancet-3M mejorados, con cargas útiles más grandes y mayor autonomía, así como modificaciones en sus alas X: de dos X simétricas a una más grande y otra más pequeña para mejorar las propiedades aerodinámicas del dron.

