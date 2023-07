https://sputniknews.lat/20230724/amlo-tras-rebaja-de-calificacion-a-pemex-a-fitch-el-gobierno-no-le-esta-pagando-ese-es-su-coraje-1141868651.html

AMLO tras rebaja de calificación a Pemex: "A Fitch el Gobierno no le está pagando, ese es su coraje"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la rebaja de la calificación crediticia a Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de Fitch no... 24.07.2023, Sputnik Mundo

El 14 de julio pasado, Fitch redujo la calificación crediticia de la petrolera de 'BB-' a 'B+', lo que muestra que la situación de la petrolera mexicana está comprometida respecto al apoyo que recibe del Gobierno federal. En el comunicado, la firma indicó que aspectos como las dificultades financieras y medioambientales merman su capacidad para recaudar capital."No pasa nada. Es parte de la simulación que existía durante el predominio del Gobierno neoliberal. Es como, a estas alturas, tomar en cuenta lo que opine el Fondo Monetario internacional, que está totalmente desacreditado. Por ejemplo, continua la crisis en argentina. ¿Y quién la produjo o alentó? El FMI", apuntó López Obrador en su conferencia de prensa.Además, observó que durante los sexenios anteriores las calificaciones de las empresas o países no se ajustaban de esta manera.Al igual que el FMI, "las calificadoras lo mismo. Cuando no solo estaba mal la economía, sino imperaba la corrupción en Pemex y en todas las empresas públicas, era muy buena la calificación para [la petrolera] y la Comisión Federal de Electricidad", resaltó.Al mismo tiempo, insistió en que la deuda de Pemex, por ejemplo, ha disminuido en los últimos tiempos.Pero eso no es todoEl economista Víctor Gómez Ayala, especializado en análisis macroeconómico aplicado y finanzas públicas, dijo en una entrevista previa para Sputnik que Pemex ya no cuenta con el grado de inversión desde hace tiempo, al menos según los expertos de Fitch."La parte fundamental de la solidez financiera que todavía preserva está ligada al impulso de [la Administración federal]", precisó.La actualización de la calificación crediticia de la petrolera por parte de la calificadora puede provocar que otras compañías del mismo rubro también rebajen sus notas."El tema central de este movimiento es un tema relacionado con el riesgo del soberano, que es el del Gobierno federal, ese factor es el que está impulsando la revisión. La razón por la que está teniendo problemas es por el aumento en el costo financiero de su deuda", declaró."Es un efecto que va rezagado (…), pero [la Administración] lleva un rato incrementando el tamaño de su costo financiero, es decir, el pago de sus intereses con respecto al año pasado debido a las mayores tasas de interés que necesita el Banco de México [Banxico] para controlar la inflación", explicó Gómex Ayala.

