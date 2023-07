https://sputniknews.lat/20230720/cuales-son-las-consecuencias-de-la-rebaja-de-fitch-a-la-calificacion-crediticia-de-pemex-1141763550.html

¿Cuáles son las consecuencias de la rebaja de Fitch a la calificación crediticia de Pemex?

La calificadora Fitch redujo la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 'BB-' a 'B+', lo que muestra que la situación de la petrolera... 20.07.2023, Sputnik Mundo

En un comunicado, la firma de calificaciones crediticias consideró que aspectos como las dificultades financieras y medioambientales merman su capacidad para recaudar capital."Pemex enfrenta bonos internacionales con vencimientos de 4.600 millones de dólares en 2023 y de 10.900 millones de dólares en 2024. La refinanciación de la deuda expondrá a la compañía a un mayor gasto de intereses, que estresaría aún más su flujo de fondos. La incapacidad de refinanciar la deuda de los mercados de capital con instrumentos financieros a largo plazo similares u otros exacerbaría su riesgo de liquidez a finales de 2024", detalló.Para entender lo ocurrido, menciona el experto consultado por Sputnik, hay que recordar que desde 2020 Pemex cuenta ante los criterios de Fitch con una calificación sin grado de inversión, es decir, que es reprobatoria."La razón del cambio más reciente es porque ve más comprometida la situación de Pemex, en función del apoyo que puede recibir de parte del Gobierno federal. Aunque [la petrolera] tiene una calificación que ya no cuenta con el grado de inversión desde hace tiempo, la parte fundamental de la solidez financiera que todavía preserva está ligada al impulso de [la Administración federal]", dice Gómez Ayala.En pocas palabras, argumenta, la calificadora consideró que la capacidad de apoyo del Gobierno mexicano hacia la compañía está deteriorada.¿Su calificación podría bajar más?En el comunicado de Fitch, una de las calificadoras más importantes a nivel mundial, evaluó a Pemex con alto grado de especulación de inversión y perspectiva negativa. Esto abre la posibilidad a que su calificación sea todavía menor en el próximo análisis.Lo que está diciendo la firma de evaluación financiera "es que, con las condiciones que ve actualmente, para la próxima revisión hay un riesgo importante de una nueva bajada en la calificación", según el experto.La revisión se dará a conocer en un año, a menos de que ocurra un acontecimiento que pueda afectar su operación o alguna crisis, como ocurrió con la pandemia de COVID-19.Pero eso no es todo. La actualización de la calificación crediticia de Pemex por parte de Fitch puede provocar que otras compañías del mismo rubro también rebajen sus notas."El tema central de este movimiento es un tema relacionado con el riesgo del soberano —que es el del Gobierno federal—; ese factor es el que está impulsando la revisión. La razón por la que está teniendo problemas es por el aumento en el costo financiero de su deuda", ahondó el especialista. "Es un efecto que va rezagado (...), pero [la Administración] lleva un rato incrementando el tamaño de su costo financiero, es decir, el pago de sus intereses con respecto al año pasado, debido a las mayores tasas de interés que necesita el Banco de México [Banxico] para controlar la inflación", explicó.Sin embargo, al ser un efecto que prevalecerá más tiempo, el Gobierno federal aún seguirá renovando su deuda y tendrá que pagar más intereses en adelante durante, al menos, año y medio.El medioambiente, esencial para la evaluaciónUno de los aspectos que Fitch toma en cuenta dentro de su calificación los criterios medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). En el caso de Pemex, diversos incidentes en sus instalaciones y daños en su infraestructura podrían afectar a las comunidades cercanas a sus plataformas o sedes y al medioambiente."A Fitch le preocupa que la gestión de sus operaciones y/o la falta de gastos de capital de mantenimiento en sus activos principales e infraestructura aumentarán aún más (hasta) desafiar su perfil financiero", refiere la calificadora en su comunicado.El experto expone que los eventos recientes de la petrolera, como la explosión en la plataforma Nohoch Alfa o el derrame en el Golfo de México, no influyeron en la revisión presentada el 14 de julio pasado, pero sí otros episodios similares."Sabemos que hay diferentes aspectos de incumplimientos en material ambiental desde hace más tiempo", asevera y agrega que si bien para esta calificadora es relevante el rubro medioambiental, hay otras firmas que tienen distintos criterios para evaluar empresas o países.Consecuencias a corto y largo plazoGómez Ayala considera que una de las consecuencias más relevantes tras la rebaja de la calificación crediticia de Pemex en Fitch es que se dificultan las opciones para revertir la pérdida del grado de inversión, y eso conlleva que no tenga acceso a un mercado más amplio.No obstante, "a Pemex le ha ayudado el contexto coyuntural de la pandemia y que su soporte principal sea un Gobierno soberano que sí tiene grado de inversión. Para ponerlo en perspectiva, países como Brasil, Colombia, Indonesia o Sudáfrica son países emergentes como México, pero no tienen grado de inversión por las tres agencias [Fitch, Moody's y S&P]. México todavía tiene esa cualidad por las tres".Pero el experto destaca que, en caso de seguir con notas reprobatorias, la petrolera mexicana no podrá sortear todos los problemas que tiene. "A largo plazo, eso implica que la capacidad de endeudamiento de Pemex se vea comprometida en términos de conducciones de los créditos, sobre todo en términos de plazos y de tasas, cada vez plazos más cortos y tasas más altas", indica.Transición y autosuficiencia energéticas en MéxicoDurante el sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador su gestión ha buscado la transición y la autosuficiencia energéticas en el país latinoamericano. Pero, ¿cómo se puede conseguir si Pemex tiene una calificación crediticia reprobatoria en Fitch?Para el economista especializado en análisis macroeconómico aplicado y finanzas públicas la independencia en el sector es similar a una quimera, debido a que "políticamente suena muy bien, pero económicamente es inviable"."México tiene una relación, hasta cierto punto, simbiótica, en la manera en que intercambia recursos energéticos con Estados Unidos, principalmente, y eso ha generado especializaciones en cada lado de la frontera", distingue. "Derivado de ello, tenemos un sector que exporta crudo con ciertas cualidades, cada vez más pesado, y un rubro importador de gasolinas que usa la capacidad instalada de las refinerías en Texas (...). Revertir ese proceso estructural, que tomó décadas construirse, es complicadísimo, sería muy caro y sería muy ineficiente para el uso de los recursos públicos. Por eso, para mí es económicamente difícil de materializarse", reflexiona."Ante esa situación, mientras más se restrinja la viabilidad financiera de Pemex, es más complejo alimentar la quimera (...). Se hace más cruda la realidad de que es una meta prácticamente imposible".Posibles soluciones para PemexGómez Ayala comenta que una de las soluciones más factibles para mejorar la situación no solo de Pemex, sino de la industria energética de México en general, es ampliar la visión más allá del sector público."Es simplemente reconocer que existe un mejor uso de los recursos públicos que tratar de que las empresas lleven a cabo todas las operaciones. El gobierno federal enfrenta muchas dificultades ahora con el pago de intereses (...); las necesidades de gasto público son múltiples y aliviarlas desde el sector energético es deseable porque son tareas en las que puede participar el sector privado u otras personas, como no lo pueden hacer, por ejemplo, en una estrategia de salud", señala.Además, el especialista considera que, aunque la petrolera mexicana tarde en solucionar su situación actual, otro camino para mejorar es buscando mayor competencia en sectores como el transporte de combustible, la explotación de gas natural y el desarrollo de nuevos campos de extracción.

