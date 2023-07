https://sputniknews.lat/20230724/bastardos-de-bandera-medvedev-llama-a-prepararse-contra-ataques-ucranianos-a-objetivos-civiles-1141858615.html

"Bastardos de Bandera": Medvédev llama a prepararse contra ataques ucranianos a objetivos civiles

Los "bastardos de Bandera" eligen cada vez más objetivos civiles para sus ataques, declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev. Es... 24.07.2023, Sputnik Mundo

En este contexto, sugirió a Rusia "elegir objetivos no convencionales para las represalias por los ataques de Kiev contra objetivos civiles".En la mañana del 24 de julio, Ucrania intentó atacar con drones instalaciones en la ciudad de Moscú. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia confirmaron que el atentado ucraniano fue frustrado y no causó víctimas.En los últimos meses, Kiev ha intentado en repetidas ocasiones atacar con vehículos aéreos no tripulados diferentes puntos del territorio ruso.El 31 de mayo, desde el Ministerio de Defensa ruso informaron del ataque terrorista con drones lanzado por la mañana contra instalaciones en Moscú. De los ocho vehículos aéreos no tripulados involucrados en el atentado, cinco fueron derribados por un sistema de misiles y cañones aéreos Pantsir-S, mientras que otros tres se desviaron de sus objetivos una vez interceptado el control con guerra electrónica. El 21 de junio, otros dos drones ucranianos fueron derribados al aproximarse a almacenes militares en la región de Moscú. El 17 de julio de 2023, dos drones navales destruyeron una pila del puente de Crimea, causando el derribo de varios tramos. Una pareja que viajaba por el puente en ese momento perdió la vida y su hija menor de edad fue hospitalizada.

